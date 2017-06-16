  • 16 HAZIRAN 2017, CUMA

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KPSS bugün açıklanıyor

Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçları bugün açıklanıyor. Sonuçlara göre ilk yerleştirme için tercihler 21 Haziran ila 3 Temmuz tarihlerinde alınacak.

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KPSS bugün açıklanıyor

Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçları bugün açıklanıyor.

Sonuçlara göre ilk yerleştirme için tercihler 21 Haziran ila 3 Temmuz tarihlerinde alınacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2017 KPSS sonuçlarına göre yapılacak merkezi yerleştirmelere ilişkin detayları paylaştı.

Buna göre, 151 kamu kurum ve kuruluşuna 2 bin 780 kadro ve pozisyon için yerleştirme talebinde bulunuldu.

Yerleştirme yapılması talep edilen kadro ve pozisyonların 244'ü ortaöğretim, 961'i önlisans ve bin 575'i ise lisans düzeyinde bulunuyor.

Bu kapsamda üniversitelere 160, mahalli idarelere bin 213, kamu iktisadi teşebbüslerine 881 kadro ayrıldı.

Tercihler 21 Haziran-03 Temmuz 2017 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirme kapsamında atama yapılacak kadro ve pozisyonlara ilişkin detaylı bilgilere www.dpb.gov.tr ve www.turkiye.gov.tr internet adreslerinden ulaşılabilecek. TRTHABER

Etiketler: KPSS, sonuçlar, www.dpb.gov.tr, www.turkiye.gov.tr
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