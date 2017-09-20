  • 20 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Koza-İpek Holding davası görülmeye başlandı

FETÖ'nün finansal kaynakları arasında yer aldığı belirtilen Koza-İpek Holding ile ilgili davanın görülmesine başlandı.

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Koza-İpek Holding davası görülmeye başlandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün finansal kaynakları arasında yer aldığı belirtilen Koza-İpek Holding ile ilgili davanın görülmesine başlandı.

Ankara 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, 45 sanık yargılanıyor.

Koza-İpek Holding soruşturması kapsamında, hakkında dava açılan 45 sanık arasında FETÖ çatı davasının firari sanığı Hamdi Akın İpek ile annesi Melek ve kardeşi Cafer Tekin İpek de bulunuyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanıkların, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "güveni kötüye kullanmak" ve "özel belgede sahtecilik" ile "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyor.

Dava çerçevesinde, Hamdi Akın İpek 77, kardeşi Cafer Tekin İpek 90, diğer sanıklar ise 10 ile 30 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Davanın görülmesine yarın da devam edilecek. TRTHABER

Etiketler: fetö, koza-ipek holding, dava, akın ipek, cafer ipek
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