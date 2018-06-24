Kosovalıların gözü Türkiye'deki seçimlerdeydi

İki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerin daha da derinleşmesi açısından büyük önem arz eden bu seçimlere Kosovalı Türkler ayrı bir ilgi gösterdi. Kosova vatandaşları seçim sonuçlarının Türkiye’yi daha ileriye taşıması temennisinde bulundu.

"Türk dünyasının gözü bugün Türkiye'de idi"

Eski gazetecilerden Ergün Kuzev, “Türkiye’de bugün tarihi bir seçim yaşadığını biliyoruz. Dolayısıyla Kosova’daki Türklerin de ve Türk dünyasının da bugün gözleri Türkiye’de idi.

İnşallah bundan sonra halkın iradesiyle halkın çoğunluğu ile sandıktan ne çıkarsa Türk milletine ve Türk insanına en iyisi ne ise o nasip olacaktır. Televizyonlardan, medyalardan şimdiye kadar izlediğimize göre Türkiye genelindeki seçimler demokratik bir hava içinde gerçekleşti” diye konuştu.

Bazı istisnalar dışında önemli bir olay olmadığını kaydeden Kuzev, “Huzur ve güzel bir atmosfer içinde seçimler yapıldı. Umuyorum ki bundan sonra Türkiye’nin yolu açık olacaktır. Yeni yönetim sistemiyle Türkiye kendi gelişmesinde, büyümesinde, ilerlemesinde net ve daha çabuk ve daha işlevsel bir şekilde karar alma mekanizmasına sahip olmuştur yeni yönetim sistemiyle.

Tabi biz Kosovalı Türkler olarak Türkiye’deki seçimler ve gelişmeler bizim için fevkalade önemli. Çünkü iki kardeş ülke arasındaki ilişkileri daha da derinleşmesi daha da ilerlemesi biliyoruz ki Kosova’nın en büyük ekonomik faktörlerden birisi Türkiye.

Türkiye son 20 yıldan bu yana Kosova’ya ister ekonomik ister kültürel ister ister sanat toplumun her alanında en çok destek olan en çok yanında olan bir ülkedir. Tabi ki biz Türkler olarak bu bizim için çok önemli. Temenni ediyoruz ki seçimlerden sonra bu ilişkiler daha da güzel olacak.

Daha da ileriye gidecek ve iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkileri en üst seviyeye çıkacaktır” ifadelerini kullandı.

Ev hanımı Violeta Jonuzaj, Kosovalıların da Türkiye’de yapılan seçimlere yoğun ilgisi olduğunu belirterek, bu seçimlerin Türkiye’nin daha da güçlü hale gelmesini, daha ilerlemesine katkı sağlayacağını umduklarını kaydetti.

"Erdoğan'ın kazanmasını yeğleriz"

Bilgisayar teknisyeni Erhan Bekir, merak içinde olduklarını gözlerinin, kulaklarının, gönüllerinin televizyonlarda olduğunu ve seçim sonuçlarını birebir takip ettiklerini belirtti. Erhan Bekir seçimlerle ilgili olarak şunları ifade etti:

“Bu seçimler gerçekten tarihi seçimler. Çok büyük bir önem arz ediyor. Gönlümüz elbette bu seçimlerin anavatanımız, anayurdumuz Türkiye için hayırlı olması, Türkiye’yi güçlendirmesi, Türkiye’yi şahlandırması dolayısıyla demokrasi havası içinde geçmesi ki şimdiye kadar aldığımız izlenimler televizyonlardaki haberlere göre gerçekten iyi bir hava içinde gerçekleşmiş. Bakıyoruz sonuçlar nasıl olacak.

Gerçi şimdi bizim tercihimiz anavatan dışında yaşayan Türkler olarak tercihimiz Türkiye’mizin güçlü olmasından Türkiye’mizin büyük projelerin arkasından gitmesinden yani bunu kim becerir ise, kim gerçekleştirir ise bizim gönlümüz ondan yana. Gerçi şimdiye kadar bunları yapan bir cumhurbaşkanımız var Sayın Recep Tayip Erdoğan. Dolayısıyla onun kazanmasını gerçekten yeğleriz”

Öğretmen Elvina Kukaj ise, Kosova ile Türkiye arasındaki kardeş ilişkileri nedeniyle Türkiye’deki seçimlerin Kosova’yı da yakından ilgilendirdiğine işaret ederek, seçimlerin konumunu daha da güçlü kılacağına inandıklarını vurguladı.

Kaynak: İHA