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Kosova'dan getirilen 6 FETÖ üyesi adliyeye sevk edildi

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın, Kosova istihbaratıyla iş birliği içinde Türkiye'ye getirdiği 6 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi.

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Kosovadan getirilen 6 FETÖ üyesi adliyeye sevk edildi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Balkan ayağına yönelik Kosova'da düzenlediği operasyonda yakalanan ve Türkiye'ye getirilen 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina, sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüphleliler, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Operasyon

MİT'in Kosova istihbaratıyla etkin iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonda, Türkiye'de aranan FETÖ/PDY'nin 6 üst düzey mensubu yakalanarak 29 Mart'ta Türkiye'ye getirilmişti.

MİT'in FETÖ'nün Balkan ayağına ağır darbe indirerek Türkiye'ye getirdiği 6 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edilmişti.  

Kaynak: AA

Etiketler: sevk, Kosova, fetö, adliye
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