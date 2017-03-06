'KOSGEB kredisinde bankalarla görüşme süreci başladı'

Bi̇li̇m, Sanayi̇ ve Teknoloji̇ Bakanı Faruk Özlü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) 2017 yılı "Sıfır faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği"ni almaya hak kazanan 460 bin 167 işletmeden, 362 bin 906'sının bankalarla görüşme sürecinin başladığını belirterek, "Bunlar arasından, 43 bin 962 işletmenin banka tarafından kredi talebi uygun bulunarak işlemleri tamamlandı, diğerlerinin süreçleri ise devam ediyor." ifadesini kullandı.

Bakan Özlü, KOSGEB 2017 yılı "Sıfır faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği"ne, ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"460 bin işletme hak kazandı"

Program çerçevesinde 460 bin 167 işletmenin, kredi faiz desteğinden yararlanma hakkı kazandığını bildiren Özlü, 28 Şubat itibariyle kredi faiz desteğinden faydalanabilecek işletmelerin bilgilendirilerek, süreç başlatıldığını hatırlattı.

Özlü, kredi almaya hak kazanan işletmelerden bankalarda sorun yaşayanların, bulundukları bölgelerdeki KOSGEB il müdürlüklerine başvurmaları durumunda sorunlarının en kısa sürede çözüleceğine işaret ederek, "Kendisine bildirimde bulunulan 460 bin 167 işletmeden, 362 bin 906'sı, başvuru formunu ilgili web adresinden temin etmiş ve bankalarla görüşme süreci başlamıştır. Bunlar arasından, 43 bin 962 işletmenin ise 6 Mart 2017 tarihi itibariyle banka tarafından kredi talebi uygun bulunarak işlemleri tamamlandı. Diğerlerinin süreçleri ise devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.