Korgenerali derdest edenler hakkında iddianame hazırlandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Hadımköy General Kani Akman Kışlası ve Cezaevinde meydana gelen olaylar ile dönemin Harp Akademileri Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun derdest edilerek cezaevine götürülmesine ilişkin 11'i tutuklu 62 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökhan Yolasığmaz tarafından, darbe girişiminde Hadımköy General Kani Akman Kışlası ve Cezaevinde meydana gelen ve aynı kışlada görevli subay, astsubay, uzman çavuş ve erler ile Kara Harp Akademileri Komutanlığında kursiyer subay olan askerlerin iştirak ettikleri eylemlere ilişkin hazırlanan ve İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamenin incelemesi tamamlandı.

Mahkeme heyeti, iddianamenin kabulüne karar vererek, ilk duruşmanın 10 Temmuz'da Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda yapılmasına hükmetti. Heyet, duruşmaların 11, 12, 13 ve 14 Temmuz'da sürdürülmesini ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamını da kararlaştırdı.

Ceza istemleri

İddianamede, 11'i rütbeli 62 şüpheli asker hakkında "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 7 yıl altışar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, müşteki Bekiroğlu'nun derdest edilmesi eylemiyle ilgili rütbeli tutuklu 11 şüphelinin "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'' suçundan 12 yıl altışar aydan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Şüpheli subaylar yanlış cezaevine gitmiş

Hadımköy Cezaevi'ni kontrol altında tutmakla görevlendirilen şüpheliler binbaşı Erhan Savur ile yüzbaşılar Kenan Keskin ve Münür Sözen'in, Hadımköy Kışlası yerine yanlışlıkla Hasdal Kışlası'na gittikleri anlatılan iddianamede, şüpheli Mehmet Yorgancı telefon görüşmesinde şüpheli Erhan Savur'un Hasdal Kışlası'nda olduğunu öğrenmesi üzerine yanlış yerde olduklarını ve Hadımköy Kışlası'na gelmeleri gerektiğini söylediği belirtildi.

Müşteki Bekiroğlu'nu Hadımköy Kışlası'na getiren şüphelilerin, Mehmet Erol ve Arif Yıldırım ile tanık başçavuş Ümit Koyuncu'nun yanına giderek, ''Başçavuşum TSK yönetime el koydu, kapıları aç, emir veriyorum." diyerek tutukluların geleceğini ve cezaevi kapısını açmasını söyledikleri belirtilen iddianamede, Koyuncu'nun böyle bir şeyin mümkün olmadığını, cezaevi müdürü ve savcısını araması gerektiğini aktardığı kaydedildi.

İddianamede, Koyuncu'nun telefon ile durumu aktardığı Askeri Cezaevi Müdür Vekili Bahadır Selvi'nin olaydan haberinin olmadığını, nöbetçi savcıyı arayarak durumu öğreneceğini ve kendisine döneceğini, bu zamana kadar kapıyı açmamasını emrettiği vurgulandı.

"Tümen komutanına söyleme"

Bu esnada şüpheli Mehmet Yorgancı'nın telefonla Bahadır Selvi'ye "Bahadır, tutuklular gelecek, burayı açtırmanız lazım fakat Tümen Komutanı Kemal Başak'a söyleme." dediği anlatılan iddianamede, ''Bu konuşmadan bir süre sonra şüpheli Mehmet Yorgancı, Koyuncu'ya 'Ya Ümit Başçavuş gelenler var, sen şu kapıyı açtır.' diyerek kapının açılmasını istemiştir. Başçavuş Koyuncu'nun 'Savcım var, amirim var, açtıramam.' şeklinde karşılık vermesi üzerine şüpheli Mehmet Yorgancı 'Sen nasıl adamsın, ne laf anlamaz birisin? 1. Ordu Harekat Başkanı Eyüp Paşa aradı diyorum kapıyı aç.' şeklinde tepki göstererek, ısrarcı olmuştur.'' denildi.

İddianamede müşteki Bekiroğlu'nun getirilmesinin ardından yaşanan diyaloglar şu şekilde yer aldı:

"Şüpheli binbaşı Fatih Irmak, tanık başçavuş Koyuncu'nun yanına gelerek 'Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu, cezaevi bölümünü aç, komutanı içeriye kapat.' şeklinde talepte bulunmuştur. Koyuncu, böyle bir şey yapamayacağını bildirmiştir. Bu sırada Koyuncu, tekrar Selvi'yi arayarak, darbe olduğunu söylediklerini, Akademi Komutanı'nı cezaevine koymak istediklerini bildirmiştir. Tanık Selvi de tutuklama müzekkeresi olup olmadığını, savcının imzalayıp imzalamadığını sormuştur. Olumsuz cevap alması üzerine tanık Ümit Koyuncu'ya müştekinin cezaevine alınmaması emrini vererek, nöbetçi savcıyı arayacağını söylemiştir. Bu sırada şüpheli Fatih Irmak, telefonu Koyuncu'dan alarak tanık Bahadır Selvi'ye 'Komutanım Genelkurmay Başkanı'nın emri ile TSK yönetime el koydu, kapama işlemi yapmamız lazım, emirlere uyun, buraya gelin.' şeklinde söylemde bulunmuştur. Selvi de gelmeyeceğini ve kanun ne diyor ise o işlemin yapılacağını söylemiştir.''

Anahtarları sakladı, yerini şüphelilere söylemeyerek yön değiştirdi

Müşteki Bekiroğlu'nun, Koyuncu tarafından cezaevine değil, dinlenme salonuna alındığı, şüphelilerin Koyuncu'ya "Bak sıkıyönetim kanunları var, kapıları açman lazım, bizim emirlerimizi dinlemek zorundasın." şeklinde ısrar ettiği ve baskı yapmaya çalıştıkları anlatılan iddianamede, şüphelilerin, Koyuncu'yu kovmaya çalıştığı kaydedildi. Koyuncu'nun bu sırada cezaevinin anahtarlarını saklaması için cezaevi santralinde nöbetçi olan tanık er M.K'ya emir verdiği, tanık M.K'nin da odanın anahtarı ile cezaevinin anahtarlarını çekmeceden alarak üzerinde sakladığı aktarıldı.

Şüpheliler tarafından tanık er M.K'nin dışarı çıkarılmasına engel olan Koyuncu'nun, tanık ere santrale geçmesi ve kapıyı içeriden kilitlemesi emrini verdiği belirtilen iddianamede, şüpheli Erhan Savur'un cezaevi idari kısmında açık olan televizyonda darbe girişimine ilişkin haberlerin verildiğini fark etmesi üzerine televizyonun alıcısını söktüğü vurgulandı.

İddianamede, "Şüpheli Erhan Savur, tanık er M.K'ye cezaevinin anahtarlarının nerede olduğunu sormuştur. Er ise anahtarların kendisinde olmadığını, güvenlik subayının ise ne şekilde muhafaza ettiğini bilmediğini belirtmiştir. Bunun üzerine şüpheli Erhan Savur, cezaevi kapısını kontrol etmiş, kapıyı kırmak için keser aramış ve 'Anahtarları nerede saklıyorlar, yedekleri olsa da açsak.' şeklinde bir cümle sarf etmiştir." ifadesi kullanıldı.

Müşteki Tahir Bekiroğlu'nun sabah 07.00 sıralarında tanık Koyuncu'dan darbe girişiminin başarısız olduğunu öğrendiği anlatılan iddianamede, "Darbenin başarısız olmasının ardından sabaha kadar cezaevi nizamiyesinde darbeciler tarafından bekletilen Korgeneral Bekiroğlu'nun, Başçavuş Koyuncu'nun söylemlerinden cesaret alarak, kendisini rehin alan emir subayı ve astsubaylara, 'Yürüyün birliğe dönüyoruz.' dediği, onların da kalkışmanın başarısız olduğunu anladıklarından başlarını eğerek emre uydukları belirtildi.

İddianamede, Bekiroğlu ve beraberindeki şüphelilerin darbe girişimi başarısız olunca sabah saatlerinde Harp Akademileri Komutanlığı'na geldikleri anlatılarak, müşteki Bekiroğlu'nun burada şikayetçi olduğu şüphelileri polise teslim ederek, gözaltına aldırdığı aktarıldı.