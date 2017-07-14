Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) akademik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi ve gazeteci Koray Çalışkan, konutunu terk etmeme şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ/PDY'nin akademik yapılanması içinde yer aldıkları, ByLock kullandıkları ve FETÖ imamlarıyla örgütsel faaliyet yürüttükleri iddia edilen 72 kişi hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Gözaltında tutulduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Çalışkan'ın, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadesi alındı. Savcılık Çalışkan'ı, tutuklama istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Nöbetçi hakimlik, Çalışkan'ın serbest bırakılmasına, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) ilgili maddesi gereğince "konutunu terk etmekten yasaklanmasına" hükmetti.

Başsavcılığın talimatıyla çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Boğaziçi ve Medeniyet üniversitelerinde görev yapan, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlemişti. Aralarında Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli 19 profesör, Boğaziçi Üniversitesi'nde görevli 1 profesör ve doçentin de yer aldığı 8 kişi hakkında da gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Polis ekipleri, Boğaziçi Üniversitesi'nde görevli akademisyen Koray Çalışkan'ın da aralarında olduğu 42 kişiyi gözaltına almıştı.