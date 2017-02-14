Konya'daki yurt faciasında karar verildi

Konya'nın Taşkent ilçesine bağlı Balcılar beldesinde, yurt binasının çökmesi sonucu 18 kişinin ölmesiyle ilgili davada yargılanan 11 sanıktan ikisine 7 yıl 6 ay, bir sanığa da 10 yıl hapis cezası verildi.

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ''taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme" iddiasıyla açılan davanın 27. duruşmasına, taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, Özel Boğaziçi Ortaöğretim Yurdu Müdürü Hüseyin Çömlek 10 yıl, LPG şirketinin montaja uygunluk onayını veren İzzet Yanık ve teknik destek sorumlusu İbrahim Yılmaz ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yurt yöneticisi Abdullah B. ve diğer sanıkların ise beraatine karar verildi.

Olay

Taşkent ilçesine bağlı Balcılar beldesinde 1 Ağustos 2008'de, kız öğrencilerin kaldığı yurt binası, sıkışan gazın patlaması nedeniyle çökmüş, faciada 18 kişi ölmüş 27 kişi yaralanmıştı.

Konya Valiliğince görevlendirilen komisyonun Valilik makamına teslim ettiği raporda, ''gaz sisteminin kurulmasında standarda uyulmadığının anlaşıldığı'' ve ''çöken yurt binasında Kuran kursu verildiğine dair herhangi bir bilgi ve belge tespit edilemediği'' belirtilmişti.