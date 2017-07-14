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Konya'daki FETÖ/PDY operasyonunda 10 rütbeli asker tutuklandı

Konya'daki FETÖ/PDY operasyonunda adliyeye sevk edilen 20 rütbeli askerden 10'u tutuklandı.

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Konyadaki FETÖ/PDY operasyonunda 10 rütbeli asker tutuklandı

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli 20 rütbeli askerden 10'u tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu ileri sürülen, Konya 3. Anan Jet Üs Komutanlığında görevli 6 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 20'ye çıktı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adresinde bulunamayan 1 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 4 Temmuz Salı günü, aralarında yüzbaşı, teğmen ve üsteğmenlerin de bulunduğu Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli 21 rütbeli asker hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Etiketler: Konya, FETÖ/PDY operasyonu
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