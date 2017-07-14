Konya'daki DEAŞ operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı

Konya'nın merkez Meram ilçesinde çıkan çatışmada 5 teröristin etkisiz hale getirildiği DEAŞ'a yönelik operasyona ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Meram ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonla ilgili gözaltına alınan 18 şüphelinin polisteki sorguları sürüyor.

Operasyon için sabahın erken saatlerinde düğmeye basan Özel Harekat ekipleri, DEAŞ'lı teröristlerin kaldığı, etrafı duvarlar ve sık ağaçlarla çevrili olan, üst katında ön ve arka cephelere hakim 2 balkonu bulunan villanın etrafını sardı.

Yüksekliği yaklaşık 2 metreyi bulan bahçe duvarını merdivenle aşan Özel Harekat polisleri, bahçede dönüşümlü olarak 24 saat boyunca nöbet tutan teröristlerden biri tarafından farkedildi. Bunun üzerine bahçede nöbet tutan terörist, polislere ateş açarak villa içine kaçtı. Silah seslerini duyan diğer teröristler de villanın hakim balkonlarına çıkarak, polislere ateş etmeye başladı.

Çatışmalar zaman zaman 2-3 metrelik mesafede devam etti

Teröristlere karşılık veren polisler, kısa sürede villanın içine sızarak, teröristlerle adeta göğüs göğüse mücadeleye başladı. Polisler, 12 odalı villa içinde teröristlerle zaman zaman 2-3 metrelik mesafede çatıştı. Yaklaşık 2,5 saat süren operasyonda, tecrübeli Özel Harekat polisleri, 5 teröristi etkisiz hale getirerek, görevlerini başarıyla tamamladı.

Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, telsizden yaptığı, "Operasyonda görev alan tüm silah arkadaşlarıma geçmiş olsun diyor, tebrik ediyor, alınlarından öpüyorum. Allah devletimizi, milletimizi her türlü musibetten korusun." anonsuyla operasyona katılan polislere teşekkür ederek, kutladı.

Mermilerden biri polis memurunun kaskına isabet etti

Çatışmada, mermilerden birinin polis memurunun kaskına isabet ettiği, başka bir merminin de Özel Harekat polisinin üzerindeki cep telefonunu sıyırdığı öğrenildi. Özel Harekat polisinin mermi isabet eden ve mermi çekirdeğinin içinde kaldığı belirlenen kaskı ise savcılıkça delil olarak saklandı.

Bombayı patlatmaya hazırlandığı sırada etkisiz hale getirilmiş

Öte yandan operasyon düzenlenen villada yapılan aramada, 4 kilogram TNT patlayıcı ve canlı bomba yeleğinin, çatı katında öldürülen teröristlerden A.Y'nin yanında bulunduğu bildirildi. A.Y'nin bombayı patlatmaya hazırlandığı sırada etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Konya'nın merkez Meram ilçesinde dün terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmiş, 4 polis memuru hafif yaralanmıştı.

Çatışmanın çıktığı evin, Vali Konağı yakınlarında, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı güzergahında bulunması dikkati çekmişti.