Konya'da sandıkların tamamı açıldı

Türkiye'de 56 milyon seçmen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti.

Sabah saatlerinde 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi sandıkların 17.00'de kapanmasıyla sona erdi.

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KONYA'DA SON DURUM

Konya'da sandıkların yüzde 100'ü açıldı.

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ

Cumhur İttifakı

AK PARTİ: 59,59

MHP: 15,65

Millet İttifakı

CHP: 9,45

İYİ PARTİ: 9,05

SP: 2,38

HDP: 3,37

DİĞER: 0,39

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Sandıkların yüzde 100'ü açıldı.

Recep Tayyip Erdoğan: 74,26

Muharrem İnce: 13,65

Meral Akşener: 8,22

Selahattin Demirtaş: 2,27

Temel Karamollaoğlu: 1,45

Doğu Perinçek: 0,15

6 ADAY YARIŞTI

Cumhurbaşkanı seçiminde 6 aday yarıştı. AK Parti ve MHP'nin kurduğu "Cumhur İttifakı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, CHP Muharrem İnce'yi, HDP ise Selahattin Demirtaş'ı cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi.

Seçmenlerin imzasıyla cumhurbaşkanı adayı olmak üzere başvuran ve gerekli 100 bin imzayı toplayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de cumhurbaşkanı olabilmek için yarıştı.

İTTİFAKLAR

Vatandaşlar, bu seçimde 550 yerine 600 milletvekili için oy kullandı. Seçime AK Parti, CHP, HDP, HÜDA PAR, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ile Vatan Partisi katıldı.

BBP'nin adayları AK Parti, DP'nin adayları ise İYİ Parti listelerinden seçime girdi.

Siyasi partilerin ittifak yaparak, seçime katılmasına olanak tanıyan yeni yasa değişikliği sayesinde ittifaklar da kuruldu.

AK Parti ve MHP "Cumhur İttifakı", CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ise "Millet İttifakı" adı altına oy pusulasında yer aldı.

Kaynak: TRT Haber