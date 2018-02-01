  • 01 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.756
    EURO 4.666
  • BIST 119528.79
    ALTIN 162.266
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Konya merkezli 43 ilde FETÖ operasyonu: 120 gözaltı kararı

Konya merkezli 43 ilde FETÖ operasyonu: 120 gözaltı kararı

Konya merkezli 43 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında örgütün TSK'deki elemanlarına mahrem imamlık yaptıkları iddiasıyla 120 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Konya merkezli 43 ilde FETÖ operasyonu: 120 gözaltı kararı

Konya merkezli 43 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 120 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

120 kişi hakkında yakalama kararı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve "mahrem imamlar"ın ifadeleri doğrultusunda tespit edilen 120 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, Konya merkezli 43 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

58'i ByLock kullanıcısı

Gözaltı kararı çıkarılan 120 şüpheliden 58'inin, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı bilgisine ulaşıldı.

Şüphelilerin, TSK içindeki askeri personele, "genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü" pozisyonlarında "mahrem imamlık" yaptıkları öğrenildi.

AA

Etiketler: FETÖ operasyonu, Konya, bylock, fetö
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER