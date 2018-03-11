Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Konya-Karaman arasında hizmet verecek hızlı tren hattında test sürüşü gerçekleştirdi.

Bakan Arslan, hat üzerinde bulunan Çumra hızlı tren şantiyesinin ardından Konya Kayacık Lojistik Merkezi inşaatı ve yüksek hızlı tren gar şantiyesinde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Konya-Karaman arası 40 dakika olacak

"Konya-Karaman arası 78 dakika sürüyor. Hattın açılmasıyla bu süre 40 dakikaya düşecek" diyen Arslan, Konya yüksek hızlı tren garının 29 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacağını belirtti.

"Konya yüksek hızlı tren gar inşaatımızın yüzde 30'u bitmiş durumda. Proje bedeli ise 67 milyon liradır. İnşallah bu yıl içerisinde burayı bitireceğiz, Konyalılara ve Konya'ya gelen misafirlerimizin hizmetine sunmuş olacağız."

Arslan ayrıca, gazetecilere yaptığı açıklamada, Konya-Karaman hızlı tren hattının hizmete açılmasıyla yolcuların Konya üzerinden İstanbul'a rahatlıkla gidebileceğini söyledi.

Konya-Karaman hattı üzerinde bulunan istasyonların tamamını engelsiz hale getirdiklerini aktaran Arslan, "Yani engellilerimiz istasyonları engelsiz bir şekilde kullanabilecek. Gerek yürüyen merdiven ve engelli asansörleri, gerekse diğer sistemlerin tamamı kurulmuş durumda." dedi.

Konya Lojistik Merkezi'nin de yüzde 30'unun tamamlandığını söyleyen Arslan, 1 milyon metrekare alana kurulan ve 1 milyon 700 bin ton yük kapasitesine sahip olan merkezi yıl içerisinde tamamlayarak hizmete açacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA