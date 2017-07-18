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'Kontrollü darbe diyerek kendi kontrolünü başkasına kaptıranlar var'

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

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Kontrollü darbe diyerek kendi kontrolünü başkasına kaptıranlar var

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptğı konuşmada, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, "Yaşananlara 'kontrollü darbe' diyerek kendi kontrolünü başkasına kaptıranlar var" dedi.

"15 Temmuz'u referans almadan yapılacak her siyasi değerlendirme yok hükmünde"

Başbakan Yıldırım, "Türkiye'de 15 Temmuz'u referans almadan yapılacak her siyasi değerlendirme, deyim yerindeyse, yok hükmündedir." diye konuştu.

"CHP AK Parti mitinglerinin fotoğraflarını kendilerine aitmiş gibi paylaşmaya devam edecek"

Yıldırım, "Böyle giderse ana muhalefet partisi, sözde adalet mitinglerini övmek için gizli gizli hayranlık duydukları AK Parti mitinglerinin fotoğraflarını kendilerine aitmiş gibi paylaşmaya devam edeceklerdir." dedi.

OHAL İnceleme Komisyonuna itiraz başvuruları

Başbakan Yıldırım "(OHAL İnceleme Komisyonu) Dün itibariyle komisyona başvurular başladı. Sadece dün, günün sonuna kadar 3 bin 28 başvuru yapılmış, 1189'u Valilik ve kurumlarca onaylanarak işleme girmiştir. Toplam başvuruların, mükerrer başvuruları da dikkate aldığınızda, 120 bin civarında olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım, tbmm grup toplantısı, ohal
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