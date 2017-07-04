Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, halen kontrol altına alınamamış bir yangın olmadığını vurgulayarak, "30 Haziran Cuma günü 18 yangın çıktı. Ziraat yangını da 30 tane. Yani ona da biz müdahale ediyoruz. Yani 48 yangın. 1 Temmuz'da 19 orman yangını, ziraat yangını 34 tane. 2 Temmuz'da 23 tane orman yangını, 23 tane de ziraat yangını." dedi.

Bakan Eroğlu, bir otelde düzenlenen "Akarçay, Batı Karadeniz ve Yeşilırmak Havzaları AB Projesi" açılış toplantısı öncesi basın mensuplarının son günlerde yaşanan orman yangınlarına yönelik sorularını yanıtladı.

Özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerinde havaların çok sıcak gittiğine işaret eden Eroğlu, Alanya, Kaş, İzmir ve Çanakkale'de yangınlar meydana geldiğini anımsattı.

Eroğlu, hava sıcaklıklarının etkisiyle yangınların sayısının arttığını belirterek, "Orman teşkilatımız gerçekten cesaretle üzerine gitti. Aşağı yukarı bu yangınların hepsini söndürdü." diye konuştu.

"Vatandaşlarımızın dikkat etmesi gerekiyor"

Bakan Eroğlu, Denizli'de dün bir yangın çıktığını ve onun da kontrol altına alındığını aktararak, "Şu anda kontrol altına alınmayan bir yangınımız yok. Hatta Kıbrıs'ta da bir yangın çıkmıştı, oraya da müdahale ettik. Allah'a şükür gücümüz var ama vatandaşlarımızın dikkat etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İnsanların ormanlara attığı sigara izmaritleri, piknik yaptıktan sonra tam olarak söndürmediği ateş yüzünden yangıların çıktığına dikkat çeken Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kusura bakmayın insanlar canlarını dişine takarak, orada ormancılarımız cansiparane bir çalışma gösteriyorlar. Bunu görsün milletimiz. Piknik yapıyor, ateşini söndürsün en azından. Ateşli piknik yapmasın bu sıra. Orman yollarından geçerken ona göre itinalı davransın. Cam kırıklarını, şişe kırıklarını atmasın. Neticede bir noktaya odaklanıyor güneş ışınları, son derece kuru, sıcak ve nem muhtevası düşük bir ortamda yangına sebep oluyor. Hakikaten orman teşkilatımız bu sıra hiç uyumuyor. Allah'a şükür ama güçlü bir ekibimiz var. Sadece Türkiye değil, komşu ülkelere de yardım ediyoruz. Geçmiş olsun diyorum, şu anda kontrol altına alınmayan bir yangınımız yok."

"Uzay üssü gibi bir yangın harekat merkezi var"

Bakan Eroğlu, son üç günde yangın sayısının çok fazla olduğunu ve bu süreçte sadece orman yangınlarına değil ziraat yangınlarına da müdahale edildiğini bildirdi.

Ziraat yangınlarına, görevleri olmamasına karşın insani amaçla yardım ettiklerini vurgulayan Eroğlu, vatandaşların anız veya orman kenarında ateş yakmasının ciddi orman yangınlarına sebep olduğunu ifade etti.

Eroğlu, "30 Haziran Cuma günü 18 yangın çıktı. Ziraat yangını da 30 tane. Yani ona da biz müdahale ediyoruz. Yani 48 yangın. 1 Temmuz'da 19 orman yangını, ziraat yangını 34 tane. 2 Temmuz'da 23 tane orman yangını, 23 tane de ziraat yangını olmak üzere. Gerçekten çok sıkıntılı. Yani özellikle orman yangınları kadar ziraat yangınlarına da müdahale ediyoruz ama bazen bizimle alakası olmayan ziraat, tarla yangınları orman yangını gibi gösteriliyor. Bizimle alakası yok." diye konuştu.

Bakan Eroğlu, itfaiyenin söz konusu yangınlara her zaman yetişemediğini, havadan, karadan destek verilmesi gerektiğini belirterek, "Dünyanın şu anda en güçlü, ileri teknolojiye sahip olan teşkilatı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Orman Genel Müdürlüğüdür. Uzay üssü gibi bir yangın harekat merkezi var, her yerde. Odamdan bir yangın uçağı veya helikopter, aracın nerede olduğunu, koordinatları, kaç kilometre hızla ne istikamette, en yakın nereden su aldı, onu odamdan takip edebileceğim ileriye teknolojiye sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bir yıl içinde ağaçlandırıyoruz"

Bakan Eroğlu, vatandaşların da bu konuda hassas olması, ormanların korunması gerektiğini kaydetti.

Eroğlu, bir basın mensubunun, "Yangınlarda tahrip olan bölgelere yönelik ne gibi çalışmalar yapıldığı" sorusuna, "Bir defa şunu söyleyeyim, burada hodri meydan diyorum. Biz yanan hiçbir alanı başka maksatla tahsis etmiyoruz. Hem benim genelgem var hem de mevzuat böyle. Bir yıl içinde ağaçlandırıyoruz ve vatandaşa da gösteriyoruz." yanıtını verdi.

İzmir'de yanan alanların yeniden orman olduğuna dikkat çeken Eroğlu, "Bu konuda kimsenin tereddüdü olmasın. Türkiye'de orman varlığı azalmıyor. Dünyada pek çok ülkede orman varlığı azalırken Türkiye'de artıyor. Şu ana kadar ormanlık alanlar 11 buçuk milyon hektar yani 15 milyon dekar arttı. Bu gerçekten gurur verici." dedi.

Bakan Eroğlu, Türkiye'nin ağaçlandırmada dünyada ilk üçe girdiğini söyledi.