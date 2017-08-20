'Kongre sürecimizdeki değişim asla bir tasfiye değildir'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, "Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde İstanbul'da, küsuratları konuşmayacağım, yüzde 48'le büyükşehir belediye başkanlığı seçimini aldık. Ardından halk oylamasında malum İstanbul yüzde 48,65 oyla neticeyi verdi. Tabii biz İstanbul'u böyle görmek istemiyoruz. İstanbul, Türkiye ortalamasının altına düştüğü an, buna yanarız, buna üzülürüz. İstanbul, Türkiye ortalamasının altına düşmemeli, onun üstünde olmalı. Üstünde olduğu anda birçok şey değişir." dedi.

"İdeal siyasetçi oturduğu koltuğa güç katandır"

"Soruyorum sizlere, bize kibir yakışır mı, bize gurur yakışır mı? Gurur Allah'a yakışır, bize değil. Bize ne oluyor ki afra tafra yapıyoruz. Bize ne oluyor ki koltuklardan güç almanın gayeti içerisine giriyoruz." ifadelerini kullanan Erdoğan, "İdeal siyasetçi oturduğu koltuktan güç alan değildir oraya güç katandır, bunu böyle bilmemiz lazım." şeklinde konuştu.

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz kendimizi yenilediğimiz ölçüde ülkemizin siyasetini, ekonomisini, dış politikasını, güvenliğini, yatırımlarını daha da ileriye taşıyabiliriz. Bayrak yarışı olan hizmet nöbetini İstanbul'da da yeni arkadaşlarımızla güçlendirerek sürdürmekte kararlıyız."

"Eğer racon kesilecekse, bu raconu bizzat kendim keserim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zaman zaman kamuoyunda, medyada, partimiz içinde kesinlikle arzu ve tasvip etmediğim tartışmaların yaşandığına şahit oluyoruz." diyerek şöyle konuştu:

"Genellikle sosyal medya hesapları veya kimi köşe yazarları üzerinden başlatılan bu tartışmalarda, birilerinin şahsımın adına adeta racon kestiği, herkese ayar vermeye çalıştığı anlaşılıyor. Burada bir kez daha açık ve net olarak ifade ediyorum; benim, milletimle, partimle paylaşacağım bir düşüncem, bir teklifim, bir hissiyatım varsa, bunun yolları bellidir. Kimsenin racon kesmesine de ihtiyacım yoktur. Eğer racon kesilecekse, bu raconu bizzat kendim keserim. Bu da böyle bilinmeli."

"Kongre sürecimizdeki değişim asla bir tasfiye değildir"

"Kongre sürecimizde gerçekleştireceğimiz bu değişim asla bir tasfiye değildir. Bizim siyaset terbiyemizde vefa çok önemlidir." diyen Erdoğan, "Ülkesine, şehrine, partisine hizmet etmiş hiçbir arkadaşımızın emeğini, gayretini, fedakarlığını unutmadık, unutmayacağız. Kendisi yolunu şaşırıp başka mecralara yönelmediği sürece her arkadaşımızın bizim gönlümüzde ve yanı başımızda yeri vardır." ifadelerini kullandı.

"Batı'yla ne konuşmamız gerekiyorsa dünyanın önünde konuşuyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Parti teşkilatlarımızda yaptığımız toplantılarda, tüm milletimizin gözü önünde konuşuyor, tartışıyor, mesajlarımızı ifade ediyoruz. Aynı şekilde dünya ve ülke meseleleriyle ilgili konularda da gerektiği her durumda görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Batı'yla ne konuşmamız gerekiyorsa kapıların arkasında değil, milletin önünde, dünyanın önünde konuşuyoruz." dedi.

"Şahsım ve sözcülerim dışındaki açıklamaların benimle ilgisi yoktur"

"Cumhurbaşkanlığıyla ilgili hususlarda Cumhurbaşkanlığı sözcümüz, hükümet meselelerinde Başbakanımız ve hükümet sözcümüz, partiyle ilgili konularda da parti sözcümüz gereken açıklamaları yapıyor." diyen Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

"Şahsımın ve sözcülerimin dışında yapılan hiçbir açıklamanın benimle ilgisi yoktur, partimle ilgisi yoktur. 'Efendim şu köşe yazarı şöyle yazmış, şu köşe yazarı böyle yazmış, şu köşe yazarının işte Cumhurbaşkanı ile şöyle dostluğu var'. Hiçbirisi beni bağlamaz. Bunlara da ihtiyacım yok. Ben zaten konuşuyorum. Bunlara gerek yok ki. Ben derdimi anlatmaktan aciz de değilim, yeri geldiği zaman bunları anlatıyorum, anlatmaya da devam edeceğim. Hele hele başkalarının adına açılmış sosyal medya hesapları ve köşe yazıları gibi mecraları aracı kılma alışkanlığım kesinlikle bulunmuyor, bu da böyle biline."

"Türkiye düşmanı olan partilere sakın ha oy vermeyiniz"

Konuşmasında, Almanya'daki seçime de değinen Erdoğan, Biz de buradan mesajımızı veriyoruz. Ne diyoruz, ya onlar o kampanyada Türkiye'ye böyle saldırdılar, yüklendiler de ben oradaki vatandaşlarımıza niçin mesaj vermeyeyim? Türkiye'den mesajımı veriyorum, ne diyorum; Türkiye düşmanı olan partilere sakın ha oy vermeyiniz, sakın. Türkiye dostu olanlarla beraber olun. Küçük partiymiş falan buna da bakmayın, verin. Onlara oyunuzu verin, onları büyütelim ve bu büyüklenenler, Türkiye'ye karşı bu şekilde saldıranlar, bu seçimde onların sandıkta bana göre bir tokat yemeleri lazım." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Şu anda ne diyorlar, diyorlar ki 'Bizim demokratik mücadelemize karışıyor.' Ne alakası var. Ben senin gibi kalkıp sizin bize yaptığınızı yapmıyoruz. Biz sadece vatandaşlarımıza Türkiye düşmanlarına sandıkta demokratik bir ders verin diyoruz, bu kadar." ifadelerini kullandı.