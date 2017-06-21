  • 21 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

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Komutanlardan şehit ailesine taziye ziyareti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısında şehit düşen Yüzbaşı Murat Üçöz'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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Komutanlardan şehit ailesine taziye ziyareti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısında şehit düşen Yüzbaşı Murat Üçöz'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Orgeneral Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ile şehit ailesinin yaşadığı Etimesgut Oğuzlar Mahallesi'ndeki eve geldi.

Buradaki taziye çadırında şehidin babası Tümen, annesi Sevim, ağabeyi Tümay, ablası Tülin ile eşi Buket'i ziyaret eden Orgeneral Akar, aileye başsağlığı diledi.

Okunan dua sonrası taziye çadırından ayrılan Orgeneral Akar'a şehit yüzbaşının babası makam aracına kadar eşlik etti. Akar, vatandaşların ilgisine selam vererek karşılık verdi.

Etiketler: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hakkari, taziye ziyareti
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