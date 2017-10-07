Komutanlar Suriye sınırında

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar bölgede bulunan birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Hatay'a gitti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile bölgede bulunan birliklerin komutanlarının da katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi. Son gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda faaliyetlerin planlandığı şekilde icrasına devam edildiği belirtildi.

Orgeneral Akar'a söz konusu çalışma ve ziyaretlerinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan da eşlik etti.