Komutanlar, Şemdinli'de 8 şehidin verildiği bölgeyi inceledi

Dün Elazığ ve Tunceli'deki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar bugün Hakkari'ye gitti.

Orgeneral Akar'a, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de eşlik etti.

Orgeneral Akar ve beraberindeki heyet, ardından Şemdinli ilçesi kırsalında 6 asker ve 2 güvenlik korucusunun şehit olduğu bölgede incelemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, daha sonra şehit askerlerin görev yaptığı Büyüktepe Hudut Karakolu'nu ziyaret etti.

Komutanlar ayrıca Toklu köyüne giderek, şehit olan 2 güvenlik korucusunun aileleri ve köy halkına taziye ziyaretinde bulundu.

Kaynak: TRT Haber