'Komuta heyeti üzerinde kuşku duymak utanmazlıktır'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Bahçeli yaptığı konuşmada, "15 Temmuz'da korkusuzca direnmiş, darbecilere 'tamam' dememiş bir komuta heyeti üzerinde kuşku uyandırmak, ipe sapa gelmez yorumlarla dedikodu yapmak bize göre utanmazlıktır." dedi.

"Verin hain Gülen'i alın telefonunuzu"

Devlet Bahçeli, ABD'nin Metin Topuz'un telefonunu istemesine ilişkin, "Madem telefon bu kadar değerlidir, o zaman verin hain Gülen'i alın telefonunuzu, üstelik tepe tepe kullanın. Sabahlara kadar IŞİD'ten FETÖ'ye, PKK'dan YPG'ye kadar önünüze gelen terör örgütleriyle konuşun, anlaşın, uzlaşın, özlem giderin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA