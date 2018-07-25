  • 25 TEMMUZ 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.856
    EURO 5.68
  • BIST 92133.82
    ALTIN 191.553
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 'Komiserliğe geçiş sınavı' soruşturmasında 22 gözaltı

'Komiserliğe geçiş sınavı' soruşturmasında 22 gözaltı

2011 komiserliğe geçiş sınavı öncesi soruları örgüt üyelerine dağıttıkları belirlenen FETÖ mensuplarına yönelik soruşturmada 22 kişi gözaltına alındı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Komiserliğe geçiş sınavı soruşturmasında 22 gözaltı

Ayrıntılar gelecek...

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER