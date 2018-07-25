2011 komiserliğe geçiş sınavı öncesi soruları örgüt üyelerine dağıttıkları belirlenen FETÖ mensuplarına yönelik soruşturmada 22 kişi gözaltına alındı.
Ayrıntılar gelecek...
'Komiserliğe geçiş sınavı' soruşturmasında 22 gözaltı
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