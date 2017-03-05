Komando adayları 'zorlu' testlerden başarıyla geçti

Dünyanın en zorlu askeri eğitimleri arasında gösterilen Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulundaki Komando İhtisas Kursu'nun ilk aşaması "derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe harekatı"nda komando adayları, her türlü hava, arazi ve iklim şartında fiziksel ve psikolojik yeterliliğe sahip olmak için 4 hafta boyunca Davraz Dağı'nın 2 bin metre rakım ve dondurucu soğuğunda kardan yaptıkları iglularda yaşadı, bir metreyi bulan karda kilometrelerce yürüdü.

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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kurulu Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı, dünyanın en zorlu askeri eğitimleri arasında gösterilen Komando İhtisas Kursu'na ev sahipliği yapıyor. Yılda bir kez düzenlenen ve gönüllük esasına göre başvuruların yapıldığı kursa sadece subay ve astsubaylar katılabiliyor.

Türkiye'nin yanında birçok ülkeden de komando olmak için Eğirdir'e gelenler, bu zorlu hedefe ulaşabilmek amacıyla çetin süreci geçmek zorunda. Kursa katılmak isteyenler, öncelikle gerekli fiziki ve psikolojik yeterliliklerinin ölçülmesi için çeşitli test ve eğitimlere tabi tutuluyor.

Bu test ve eğitimlerden geçemeyenler komando olma hayaline veda ederken, başarıyla geçen ve sadece "komando adayı" olanlar ise daha zorlu, güç, cesaret ve kararlılık gerektiren "derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe harekatı", "kara komando harekatı", "su üstü komando harekatı" ve "hava indirme harekatı" , "mayın/EYP müdahale ve acele tahrip teknikleri" ve "meskun mahallerde teröristle mücadele harekatı"na katılıyor.

4 hafta boyunca iglularda yaşadılar

Kursun ilk aşaması, "derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe harekatı", komando adaylarının her türlü hava, arazi ve iklim şartında fiziksel ve psikolojik yeterliliğe sahip olmaları için Toroslar'ın en yüksek zirvesi, Davraz Dağı'nın 2 bin metrelik rakımında gerçekleştirildi.

Dondurucu soğukta 4 hafta boyunca yaşamak zorunda kalan kursiyerler, hayatlarını idame ettirebilmek amacıyla öncelikle iglular (sıkıştırılmış kardan yapılan evler) inşa etti. Bulundukları bölgenin güvenliğini sağlanmalarının ardından yaşam alanı oluşturan kursiyerler, igluların içinde uyudu, tıraş olup harekat planlarını yaptı.

Harekat kapsamında senaryo gereği, umulmadık yer ve zamanda baskın etkisi yaratarak "düşmanı" etkisiz hale getirmek isteyen komando adayları, helikopterlerle dost bölgelerde bulunan, dağın 2 bin 600 metrelik doruk noktasına bırakıldı.

Sarp ve dağlık arazilerde 40 kilogramlık sırt çantaları ve teçhizatlarıyla bir metreyi bulan karda kilometrelerce yürüyen kursiyerler, kurs boyunca öğrendikleri ileri kayakçılık ve dağcılık teknikleriyle ustalıkla hareket etti, "düşman" hatlarına hiç beklenmedik noktalardan sızdı. "Düşmanları" yok eden komando adayları, aynı yollarla dost bölgeye geçti.

Komando adayları, "kara komando harekatı", "su üstü komando harekatı", "hava indirme harekatı", "mayın/EYP müdahale ve acele tahrip teknikleri", "meskun mahallerde teröristle mücadele harekatı"nı başarılarıyla tamamlamaları halide komando brövesi almaya hak kazanacak.