  • 07 NISAN 2017, CUMA

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'Köklerini kazıyıncaya kadar bu mücadele devam edecek'

Başbakan Yıldırım, "İşte Yüksekova Meydanı. Bu meydan ne diyor, bu meydan diyor ki 'Artık bu topraklarda teröre yer yok.' Terörden eser kalmayacak." dedi.

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Köklerini kazıyıncaya kadar bu mücadele devam edecek

Başbakan Binali Yıldırım, Hakkari'deki toplu açılış ve temel atma töreninde vatandaşlara hitap etti.

Yıldırım, buradaki konuşmasında, Yüksekova'nın 'Artık bu topraklarda teröre yer yok' dediğini söyleyerek," Terörden eser kalmayacak. Köklerini kazıyıncaya kadar bu mücadele kararlılıkla devam edecek." dedi.

"Size hizmet değil, ihanet ettiler"

Siyaset meşru zeminde yapılması gerektiğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Siyasetin zeminini kendi kirli amaçları için kullananlar, size hizmet değil, ihanet ettiler. Gayrimeşru alanlarda gözü olanlar siyaset yapamaz. Hakkari'de, Yüksekova'da yıllardır zulüm yapan PKK terör örgütünün Hakkari'ye, Yüksekova'ya vereceği hiçbir hizmet yoktur. Korkmayın, bu alçaklar bir daha sizin kılınıza dokunamayacak, hiç merak etmeyin. Devletiniz burada, ay yıldızlı bayrağımızın hepimizin başının üzerinde yeri var. Onun gölgesinde kardeşçe bir olarak, beraber olarak yaşamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Devletle millet arasına bu terör örgütlerinin girmesine asla müsaade edilmeyecek"

"Devlet içinde devlet olmaya kalkan çeteleri yok etmek boynumuzun borcudur" diyen Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminde millet düşmanlarının maskesini düşürdüklerini vurgulayarak,"Sizler de 15 Temmuz gecesi, Hakkari Yüksekova, ay yıldızlı bayrağınızla meydana indiniz, FETÖ terör örgütüne gereken dersi verdiniz. Bundan böyle devletle millet arasına bu terör örgütlerinin girmesine asla müsaade edilmeyecek. Bu bölgeye gelen yatırımların önünü kesen, fabrika kuracak adamın önünü kesen, haraç isteyen kim olursa olsun karşısında bizi bulacak." ifadelerini kullandı.

"O Kandil'i de söndüreceğiz"

Yıldırım, HDP'lilerin de daha önce Biz Türkiye partisi olduk' diyerek oy istediklerini altını çizerek, şöyle devam etti:

"Sizden oy isteyen HDP'liler, bugün gelebiliyor mu yanınıza? Gelemezler. Çünkü iradelerini onlar Kandil'e verdiler, Kandil'e sattılar kendilerini. Ama hiç merak etmeyin, o Kandil'i de söndüreceğiz, onları da söndüreceğiz. Açıkça söylüyorum; yargı, polis eliyle, korucularımızla, askerimizle, jandarmamızla; huzuru bozan PKK'lıların, FETÖ'cülerin canına okuyacağız. Terör örgütlerinin bu aralarındaki işbirliğini biliyoruz, gereğini yapacağız. Yer ve gök şahit olsun ki şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız, aziz şehitlerimizin ve onların yakınlarının intikamını en acı şekilde alacağız." AA 

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım, Hakkari
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