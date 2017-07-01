''Kohl duvarları yıkan bir devlet adamı olarak hatırlanacak''

Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosu (AP) binasında 16 Haziran'da hayatını kaybeden eski Almanya Başbakanı Helmut Kohl için Avrupa Onur Töreni düzenlendi.

Törende konuşma yapan AP Başkanı Antonio Tajani, Avrupa Birliği (AB) tarihi açısından Kohl'ün bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Açtığı yolda yürüyerek Avrupa'nın birliğini tamamlamalıyız." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Kohl'ün, AB'nin Avrupa kıtasının doğusuna açılmasının mimarı olduğunu vurgulayarak, "Sadece Almanya'nın birleşmesinin mimarı değil aynı zamanda birleşmenin her aşamasında emek veren biriydi." diye konuştu.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da "Bir Polonyalı olarak Kohl benim için çok şey ifade ediyor. 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılışı haberini Varşova'da vermişti." dedi.

Törende Kohl'ün "Kendine güvenen ve güçlü bir Avrupa'ya ihtiyacımız var, bizim Avrupa'nın birliğine ihtiyacımız var." sözleriyle başlayan konuşması yayınlandı.

Eski İspanya Başbakanı Felipe Gonzalez, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev de törende konuşma yapan yetkililer arasında yer aldı.

Gonzalez, Kohl'ün İspanya'nın AB'ye entegre olmasında büyük emeğinin bulunduğuna işaret ederek, "O asla Alman bir Avrupa'dan bahsetmedi, hep Avrupalı Almanya'dan söz etti." ifadesini kullanırken, Clinton "Bize bıraktığın en büyük miras, ilerlemek, inşa etmektir. Gerileme ve var olanı yıkma değildir. Bize bu dersleri miras bıraktın, rahat uyu dostum." diye konuştu.

Medvedev de "Helmut Kohl savaşın ne olduğunu biliyordu, savaşın çocuğuydu, birliğin ve beraberliğin anlamını hepimizden iyi biliyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kohl'ün zor zamanlarda halkın karşı çıkmasına rağmen cesur kararlar alan bir lider olduğunu kaydederek, "Kohl sınırlar veya duvarlar yerine köprüleri tercih etti. AB, nefrete karşı durmayı başarmış cesur insanların eseridir." yorumunu yaptı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Kohl'ün görev süresinin sona erdiği 1998'de Almanya tarihinde bir ilkin yaşandığını hatırlatarak, "Almanya ilk defa tüm komşularıyla barış içerisindeydi." dedi. Merkel, Kohl olmasaydı şu an milyonlarca kişinin bulundukları yerde olamayacağını ve AB'nin farklı bir durumda olacağını vurguladı. Merkel konuşmasını Kohl'e atfen "Bana verdiğin şans için teşekkür ederim." sözleriyle noktaladı.

Türkiye'yi AB Bakanı Çelik temsil etti

Helmut Kohl için AP'de düzenlenen Avrupa Onur Töreni'nde Türkiye'yi AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik temsil etti.

Kohl için düzenlenen törene katılarak anı defterini imzalayan Çelik, açılan taziye defterine, "Almanya Şansölyesi Helmut Kohl her zaman duvarları yıkan ve köprüler kuran gerçek bir devlet adamı olarak hatırlanacak ve saygı görecektir." ifadesini yazdı.

Strazburg'daki törenin ardından helikopterle Almanya'nın Rheinland Pfalz eyaletindeki Speyer kentine götürülen Kohl'ün cenazesi, Speyer Kilisesi'nde düzenlenen ayinin ardından askeri törenle toprağa verildi.

Almanya'nın 1982'den 1998'e kadarki yakın tarihinde önemli kararlara imza atan bir lider olarak bilinen Kohl'ün 16 yıl süren iktidarında, iki Almanya'nın birleşmesi, Berlin Duvarı'nın yıkılması ve AB'nin geleceğine ilişkin önemli kararlar alınması gibi gelişmeler yaşanmıştı.

Bugüne kadar Avrupa Onur Vatandaşı ilan edilen üç kişiden biri olan Helmut Kohl için düzenlenen tören aynı zamanda AB tarihinde bir ilk olma özelliği taşıyor.