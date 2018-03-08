  • 08 MART 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » KKTC'den Mehmetçiğe "1974" kilogram hellim peyniri

KKTC'den Mehmetçiğe "1974" kilogram hellim peyniri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe 1974 kilogram hellim peyniri gönderiliyor.

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KKTCden Mehmetçiğe &quot;1974&quot; kilogram hellim peyniri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Din Görevlileri Sendikası ve Din Görevlileri Derneği, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe yardım kampanyası düzenledi.

Din Görevlileri Sendikası Başkanı Süleyman Çakır, Lefkoşa'dan Afrin'e gidecek yardım TIR'ının önünde yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı başladığından bu yana dualarıyla Mehmetçiğin yanında olduklarını belirterek, "Kıbrıs Türk halkı olarak Türk askerine 1974 kilogram hellim hazırladık" dedi.

Din Görevlileri Birliği Başkanı Gökan İnik de, 1974 Mutlu Barış Harekatı'nın adanın tümüne huzur getirdiğini anımsatarak, "Bugün Afrin’de aynı merhamet ve kahramanlıkla bastığı yere adalet ve sükunet getiren ana vatan Türkiye’nin şanlı ordusu, adım adım barışı tesis etmektedir" dedi.

Zeytin Dalı Harakatı'nda mücadele eden Mehmetçiğe, 1974 kilogram Kıbrıs hellimi göndererek sembolik bir hediye ile yanlarında olduklarını göstermek istediklerini belirten İnik, Mehmetçiğe Kıbrıs Türkleri olarak bu haklı ve onurlu mücadelelerinde arkalarında olduklarını göstermek istediklerini vurguladı.

Gökan İnik, 1974 kilogram Kıbrıs helliminin birkaç gün içinde İskenderun’a, oradan da bölgeye ulaştırılacağını belirterek “Gidecek olan yalnızca hellim değil, Kıbrıs Türkü’nün aşkı, muhabbeti, ana vatan sevgisi ve kalpten selamıdır. Sivil halkın incinmemesi için büyük bir titizlikle yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nı gerçekleştiren kahraman Mehmetçiğimize çıktığı bu yolda başarılar, şehit olan askerlerimize yüce Allah’tan rahmet dileriz” diye konuştu.

Kaynak: AA 

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, Kıbrıs, hellim
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