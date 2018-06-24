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KKTC'de Erdoğan ve AK Parti'nin seçim başarısı kutlanıyor

KKTC'de Türkiye ve AK Parti bayraklarıyla yüzlerce vatandaş AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını coşkuyla kutluyor.

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KKTCde Erdoğan ve AK Partinin seçim başarısı kutlanıyor

Resmi olmayan sonuçların ardından başkent Lefkoşa'daki ve çevre ilçelerden gelen AK Parti'liler, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'nin başarılı sonuçlar almasını coşkuyla karşıladı.

AK Parti'liler Girne Kapısı önünde toplanmaya başladılar. Burada KKTC, Türkiye ve AK Parti bayraklarıyla halay çeken grup, konvoylar oluşturarak Lefkoşa sokaklarını turladı.

Bayraklarla süslenen araçların kornalarına basan vatandaşlar, "bozkurt" ve "rabia" işaretleri yaptı.

Kaynak: AA 

Etiketler: KKTC, AK Parti, erdoğan
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