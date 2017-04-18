KKTC Başbakanı Özgürgün'den Erdoğan ve Yıldırım'a tebrik mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hüseyin Özgürgün, 16 Nisan'daki halkoylamasının sonucundan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Başbakan Binali Yıldırım'ı kutladı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Özgürgün, Türkiye'de 16 Nisan'da düzenlenen anayasa değişikliği halkoylaması sonucuna ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Başbakan Yıldırım'a kutlama mesajı gönderdi.

Özgürgün, mesajında, "Türk halkının demokratik hakkını kullanarak, özgür iradesiyle sandığa gittiği referandumun saygı ve huzur ortamında sonuçlanmasından memnuniyet duydum. Anayasa değişikliği referandumu sonucunda başlayacak olan yeni dönemin Türk halkına ve bölgeye hayırlı, uğurlu olmasını temenni ederim." ifadelerini kullandı.