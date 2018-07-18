KKTC açıklarında kurtarılan 102 göçmen Silifke'ye getirildi

KKTC'nin yaklaşık 30 kilometre açıklarında yaklaşık 160 mülteciyi taşıyan tekne battı.

Meydana gelen olay sonrası Türk ve KKTC Sahil Güvenlik komutanlıkları unsurları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait bir helikopter, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’na ait bir helikopter ile Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait bir uçağın katılımıyla yapılan çalışmalar sonrası kurtarılan 103 göçmen için bölgeden tahliye işlemleri gerçekleştirildi.

Göçmenlerden hayati tehlikesi bulunan biri Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı helikopteri ile Girne’ye götürülürken, 102'si ise Türkiye'ye gönderildi.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı botlarla Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na getirilen göçmenlerden bazıları liman sahasında bekleyen ambulanslarla hastaneye ulaştırıldı.

Durumu iyi olanlara ise Türk Kızılayı tarafından alanda kurulan masalarda yemek ikram edildi.

Limana getirilen 19 göçmenin cenazesinin ise olayla ilgili görevlendirilen 6 cumhuriyet savcısının yapacağı incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüleceği öğrenildi.

KKTC'nin yaklaşık 30 kilometre açıklarında 150 kişilik bir göçmen grubu tarafından yapılan yardım çağrısıyla bölgeye giden ekipler, 103 göçmeni sağ olarak kurtarmış, 19 göçmenin ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA