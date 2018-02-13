Kızıldağ'ın zirvesinde Mehmetçiğe dua ettiler

Sivas Doğa Sporları Kulübü (SADAK) ve Cumhuriyet Üniversitesi Dağcılık Kulübü (CÜDAK) tarafından, İmranlı ilçesindeki 3 bin rakımlı Kızıldağ'ın zirvesine tırmanma etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Sivas'tan 27, Bursa'dan 23 ve farklı illerden 7 sporcu katıldı. Sporculardan 25'i doğa şartları nedeniyle tırmanışı tamamlayamadı. Zirveye ulaşan 32 sporcu, Türk bayrağı açarak Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik için dua etti.

CÜDAK Başkanı Ramazan Kaya, zirveye tırmanışın yaklaşık 4 saat sürdüğünü söyledi.

Tırmanışa 57 sporcu ile başladıklarını ancak kar ve tipi nedeniyle 25 sporcunun zirveye ulaşamadan geri döndüğünü aktaran Kaya, "Kızıldağ'ın zirvesinde Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiklerimiz için dua ettik. Programımıza katılan kulüp üyelerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Zirvede rüzgar ile aşırı tipi olduğunu dile getiren Kaya, hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğünü, 4 saatte ulaştıkları zirveden 2,5 saatte indiklerini belirtti.

Kaya, zirveden indiklerinde kendilerini karşılayan İmranlı Kaymakamı Mehmet Sayın'a ve güvenlik tedbiri alan jandarma ekibine teşekkür etti.

Zirvede açılan Türk bayrağı, etkinlik için güvenlik tedbiri alan İmranlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine takdim edildi.

Kaynak: AA