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Kızılay'dan Gazze'ye iki konteyner ilaç

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, 1,5 milyon lira değerinde iki konteyner ilacın Gazze'ye gönderilmek üzere hazırlandığını açıkladı.

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Kızılaydan Gazzeye iki konteyner ilaç

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 1,5 milyon lira değerinde iki konteyner ilacın Gazze’ye gönderilmek üzere hazırlandığını ifade eden Kınık, sevkiyat için gerekli izinlerin beklendiğini belirtti.

Kınık, yerelden tıbbi malzeme ve ilaç tedariklerine ise devam ettiklerini söyledi.

Gazze’ye uzun yıllardır insani yardım yapan, kalıcı projelere imza atan Türk Kızılayı, 2008 yılından bu yana yardımlarını düzenli aralıklarla Gazze’ye ulaştırmaya devam ediyor.

Vatandaşlar Kızılay'a, tüm GSM operatörleri üzerinden 2868'e "BAGIS" yazıp mesaj yollayarak 10 TL bağış yapabiliyor. Ayrıca internet adresi üzerinden de, Türk Kızılayı'na nasıl bağış yapıldığıyla ilgili bilgilere ulaşmak mümkün.

 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Kızılay, kerem kınık, ilaç, gazze
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