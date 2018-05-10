Kızılay ramazanda 30 ülkede 10 milyon insana ulaşmayı hedefliyor

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Ramazan'ı Bu Hilalin Altında Paylaşalım" sloganıyla başlattıkları ramazan kampanyalarını Taksim'deki bir otelde düzenledikleri basın toplantısında tanıttı.

Kınık, dünyanın dört bir tarafından çalışanları, gönüllüleri, bağışçılarıyla milyonlarla temas kurmak için seferber olacaklarını söyledi.

"Öncelikle Türkiye'deki ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere 30 ülkede yaklaşık 10 milyon insana dokunmayı hedefliyoruz. Bu büyük bir hedef. Bu hedefin büyütülmesi için bize cesaret veren ve destekleyen gönüllülerimize şükranlarımızı arz ediyoruz. Ümit ediyorum, ramazanın sonunda, 10 milyon insana dokunma hedefine hep beraber ulaşır ve 10 milyon acıyı nasıl dindirdiğimizi sizlerle konuşuruz."

Kızılay Zekat Müessesesi

Kınık, ramazan'da zekat, fitre, aşevleri ve gıda kolisi bağışlarının geleneksel hale gelen yardım kanallarından olduğunu belirtti.

"Bağışçılarımız zekatlarını Kızılay Zekat Müessesesi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine güvenli bir şekilde ulaştırabilirler. Kızılay, bağışçıların yardımlarını doğal afetlerde zarar gören insanlara ulaştırmaya devam ediyor. Ramazan ayı fitre ayıdır. Bu sene fitrelerimiz, daha kolay bir SMS ile toplanabilecek. 13 aşevimiz vatandaşlarımıza sıcak yemek çıkarıyor. Bu anlamda ramazanda hem iftar hem de sahurluk çalışmalarımız devam edecek. Gıda yardımlarında ise kolilerimiz var. Bu kolilerimizle dağıtımlarımızı yapacağız. Kızılay Kart ile de yardıma muhtaç insanlar, ihtiyaçlarını giderebilecekler."

"200 bin aileye gıda kolisi ulaştıracağız"

Gıda kolilerinin fiyatının 75 lira olduğunu hatırlatan Kınık, "Bu koliler, yaklaşık 17 kilo ve içerisinde 12 parça malzeme var. Bunlar ağırlıklı olarak kuru gıda malzemeleridir. 75 lira olduğu için 8 SMS gönderen bir gönüllümüz, bir gıda kolisi almış oluyor. Ayrıca büyük market zincirlerinde stantlarımız olacak. İnsanlar, bu stantlarda bizatihi Kızılay görevlilerine giderek bağışlarını yapabilirler. Bu seneki hedefimiz yurt içinde 200 bin aileye bu gıda kolilerini ulaştırmak. Ramazan süresince bir milyon insana bu gıda yardımlarını ulaştırmak için çalışacağız." dedi.

"800 bin vatandaşımıza sıcak yemek ulaştıracağız"

Kurban Bayramı'nda kesilen kurbanlıkların etlerinin konserve haline getirildiğini, bunların da ramazan ayı boyunca fakir-fukaranın sofrasına ulaştırılacağını anlatan Kınık, şunları söyledi:

"Aşevlerimizde yaklaşık 2,5 milyon kap yemeği ramazan boyunca çıkaracağız. Bunu yaklaşık 800 bin vatandaşımıza temiz, hijyenik ve sıcak yemek ulaştırmaya sağlayacağız. Özürlüleri ve bakıma muhtaç yaşlıları olan insanlarımız var. Onların bu ihtiyaçlarını aşevleri aracılığıyla gideriyoruz. Bu hayırlı bir hizmet. Biz de yardım edenlerle yardıma ihtiyacı olan insanlar arasında bir köprüyüz. Bu anlamda bağışçılarımızın aşevlerimize yardım etmeyi ihmal etmeyeceğini düşünüyorum."

"Aşımızı, ekmeğimizi mültecilerle paylaşacağız"

Dünyada yaşanan çatışmalardan dolayı her gün 30 bin insanın evini barkını terk ettiğini bu nedenle 66 milyon insanın mülteci duruma düştüğünü hatırlatan Kınık, Ramazan boyunca kendi ülkesini terk etmek zorunda kalan insanları da unutmayacaklarını belirtti.

Suriye başta olmak üzere Filistin, Arakan ve Irak gibi ülkelerdeki fakir fukaraya da ulaşmak için çabalarını sürdüreceklerini anlatan Kınık, şu bilgileri verdi:

"Ramazan ayında çeşitli destekler vereceğimiz 30 ülke var. Ön plana çıkan bazı ülkeler şunlardır. Öncelikli alanlarımızdan birisi Filistin dolayısıyla da Gazze olacak. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarıyla özgürleştirilen Suriye'deki bölgelerdeki insanlara yardımlarımızı ulaştıracağız. Kamplarımızda kalan yüz binlerce insana ramazan sofrası kurarak acılarını dindirmeye çalışacağız. Sudan, Yemen, Irak, Pakistan ve Arakan halkına da desteğimizi sürdüreceğiz. Mescid-i Aksa'da da iftar sofraları kuracağız. Bunların dışında Balkanlarda, Kafkaslarda ve daimi delegasyonumuzun olduğu 9 bölgedeki iftar sofralarında insanlarımızla aşımızı, ekmeğimizi ve duygularımızı paylaşacağız."

"Kan sürekli bir ihtiyaç"

Banka hesapları, çağrı merkezi, postane bilgileri ve insanları bağış yapacakları diğer kanallar hakkında detaylı bilgi veren Kınık, ramazan boyunca kan bağışlarının düşmemesi için de çağrıda bulundu.

Kan bağışı alımının iftardan sonra sahura kadar gerçekleştirileceğine dikkati çeken Kınık, "Acil değil, sürekli bir ihtiyaç. Kızılay olarak her gün 10 bin ünite kanı bağışçılarımızdan toplayarak bin 300 hastanemizin kapısına koymak durumundayız. Ameliyat olmayı bekleyen veya kan ve kan ürünlerine ihtiyaç duyan hastalarımız bağışçılarımızın kanlarıyla hayata tutunmaktadırlar." dedi.

Kızılay Genel Başkanı Kınık, hilalin altında paylaşılacak ramazanın tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini temenni ederek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA