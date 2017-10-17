Kızılay Kart 1 Milyon sığınmacıya ulaştı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides, Sosyal Uyum Yardımı (SUY) programı kapsamında Türkiye'de iş birliği yaptıkları tüm kurumlara minnetarlığını dile getirerek "Türk milletinin gösterdiği cömert yaklaşıma teşekkür etmek ediyorum." dedi.

Kızılay ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için yürütülen SUY programı kapsamında dağıtılan "Kızılay Kart" sayısının bir milyona ulaşması vesilesiyle ve programın geleceğine dair bilgilerin verilmesi amacıyla Ankara Ulucanlar Kültür Merkezi'nde bir etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kızılay Genel Müdürü Kerem Kınık, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nun yanı sıra AB Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Stylianides ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Koordinatörü Nils Grede katıldı.

AB Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Stylianides, etkinlikte yaptığı konuşmada, çok önemli bir dönüm noktasına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek SUY programıyla Türkiye'de bulunan bir milyon Suriyeli sığınmacıya yardım sağladıklarını kaydetti.

SUY programı sayesinde Suriyeli sığınmacıların aldıkları maddi yardımı kendi ihtiyaçları için kullanabildiklerini dile getiren Stylianides, elde edilen başarının Türkiye ve AB arasındaki iş birliğinin bir sonucu olduğunu vurguladı.

Stylianides, Türkiye'de hayata geçirilen SUY programının model olarak Bangladeş'teki Arakanlı sığınmacılar için de uygulanabileceğine dikkati çekerek Türkiye'de SUY programını uygulayan ve uygulanmasına destek olan tüm kurumlara teşekkür ettiğini dile getirdi.

"Türk milletinin gösterdiği cömert yaklaşıma teşekkür etmek ediyorum." diyen Stylianides, Türkiye'nin 3,4 milyon Suriyeli sığınmacıya kucak açtığını kaydetti.

"Sığınmacılara hayatlarını onurlu bir şekilde yürütme şansı verdik"

Stylianides, sahada yapılan çalışmaların olumlu sonuçlarını görmekten dolayı onur duyduğunu dile getirerek "Çünkü biz bu insanlara hayatlarını onurlu bir şekilde yürütme şansı verdik." dedi.

SUY programının aynı zamanda iş birliği ve ortaklıkla neler başarılabileceğinin bir örneği olduğunu belirten Stylianides, AB'nin Türkiye'yi bu noktada desteklemek için 3,9 milyar avro sağladığını kaydetti.

Stylianides, SUY kapsamında da 304 milyon avro destek sağlandığına dikkati çekerek bu finansmanın programın temelini oluşturduğunu söyledi.

SUY programının AB tarafından finansmanı sağlanan en büyük insani yardım programı olduğuna vurgu yaparak Suriyeli sığınmacıların Kızılay Kart ile her ay bu şekilde nakit yardımı aldığını ifade etti.

Stylianides, AB tarafından sağlanan finansmanın yüzde 85'inin doğrudan alıcılara gittiğinin altını çizerek ''Bu insani yardım anlamında inanılmaz güzel bir örnek." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk hükümetine çok teşekkür etmek istiyorum. SUY programının sığınmacılara destek sağlaması anlamında büyük katkı sağladılar." diye konuşan Stylianides, bir milyon sığınmacıya ulaşmanın inanılmaz bir başarı olduğunu vurguladı.

Stylianides, AB'nin SUY programının yanı sıra Türkiye'de programlar yürüttüğünü hatırlatarak ayrıca 1,4 milyar avroluk bir bütçenin de sağlık, korunma ve eğitim alanlarında yürütülen programlar için kullanıldığını dile getirdi.

"Türkiye her türlü övgüye layık"

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Koordinatörü Grede de SUY programından faydalanarak Kızılay Kart kullanan Suriyeli sağınmacıların sayısının bugün bir milyona ulaştığına dikkati çekerek "Türkiye 3 milyonun üzerinde sığınmacıya ev sahipliği yapıyor ve dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke. Türkiye, insanının ne kadar cömert olduğunu gösteren bir ülke. Her türlü övgüye layık." diye konuştu.

Türkiye'ye bu adanmışlığından dolayı teşekkür eden Grede, Suriyeli sığınmacıların bu cömertlikten faydalanarak hayatlarını sürdürebildiklerini ve ayrıca her yaştan milyonlarca Suriyelinin Türkiye'nin sağladığı sağlık hizmetlerinden faydalandığına işaret etti.

Grede, Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılara sürekli yardım ettiğini ve AB'nin de bu konuda Türkiye'nin yanında olduğunu belirterek "Dünyada çok az ülke böylesine bir sığınmacı nüfusunu kendi sosyal yardım platformuna entegre edebilmiş ve Türkiye bunların en önde gelenlerinden. Türkiye'yi bu noktada tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünya İnsani Zirvesinin geçen sene Türkiye'de gerçekleştirildiğini hatırlatan Grede, bu zirvede "Büyük Pazarlık" isimi adı altında insani ve kalkınma yardımlarının birleştirilmesi fikrinin öne çıktığını ve Türkiye'de hayata geçirilen SUY programının bu fikir çerçevesinde harika bir örnek teşkil ettiği değerlendirmesinde bulundu.

Grede, Dünya Gıda Programı'nın Türkiye'deki tüm kurumlarla iş birliği içinde olduğunu ve bu şekilde ortak bir koordinasyon mekanizmasının oluştuğunu vurgulayarak, "Ortaya çıkan bu koordinasyon mekanizması Suriyeli sığınmacıların beklentilerine çok büyük bir yanıt verdiğini söyleyebilirim." dedi.

Türkiye'deki sığınmacıların sorunlarıyla ilgilenmek için UNICEF'in de destek olduğunu ve Suriyeli çocuklar için eğitim hibeleri yapacağını dile getiren Grede, Türkiye ile yapılan iş birliğinin harika sonuç verdiğini ve bunların konuşmaya değer konular olduğunu sözlerine ekledi.