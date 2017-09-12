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Kırtasiye ürünleri mercek altında

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde, 43 bini aşkın kırtasiye malzemesinin denetlendiğini ve 666'sının standartlara aykırı olduğunu söyledi.

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Kırtasiye ürünleri mercek altında

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde, 43 bini aşkın kırtasiye malzemesinin denetlendiğini, bunlardan 666'sının standartlara aykırı olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Tüfenkci bu oranı, denetimlerle daha da aşağı çekmek istediklerini kaydetti.

“Tüketicilerimize de bir uyarımız var. Aldıkları ürünlerin mutlaka markalı ürünler olmasına dikkat etmeleri lazım ambalajlarında dikkat etmeleri lazım. 666 tane ürün 43 bin 151 üründen 666 tane ürünün bozuk standartlara aykırı olduğu tespit edildi. Bu son derece standartlar bakımından düşük oranlar bizim amacımız denetimlerle bu oranları daha da çok aşağı çekmek istiyoruz. Denetimlerde kırtasiye ürünlerine güven yüzde elliüçlerdeydi bugün bu denetimler sayesinde 2017 yılında bu oran yüzde 1.5 e düşmüştür”

Etiketler: standartlar, Kırtasiye, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Denetim
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