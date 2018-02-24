Kırşehir'de CHP'den istifa eden 81 kişi AK Parti'ye geçti

Kırşehir'de, CHP üyesi 80 kişi, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçti.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kırşehir Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi'ne katılan AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Boztepe Belediye Meclis Üyesi Mehmet Ali Berten ve beraberindeki 80 kişiye rozetlerini taktı.

Berten, Türkiye'nin geleceği için birlik ve beraberlik olması gerektiğini vurgulayarak, "Kırşehir milletvekillerimiz Mikail Arslan ve Salih Çetinkaya, AK Parti İl Başkanımız Muzaffer Aslan ve Boztepe Belediye Başkanımız Ramazan Aydın ile görüşerek Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettik. AK Parti'ye üyelik başvurusu yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı bu yolda Türkiye için, Kırşehir için biz de çalışacağız. Destek olan herkese teşekkür ederim." dedi.

Öte yandan Kırşehir Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi'nde mevcut başkan Meryem Düğer, yeniden başkan seçildi.

Kongreye, AK Parti Kırşehir milletvekilleri Mikail Arslan ve Salih Çetinkaya, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Hacı Turan, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, İl Genel Meclis Başkanı Barbaros Dulkadiroğlu, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Kaynak: AA