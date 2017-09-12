Kırmızı listedeki teröristin korumasına 7 yıl 3 ay hapis

Adana'da, terör örgütünün elebaşlarından "kırmızı" kategoride aranan terörist Mustafa Karasu’nun korumalığını yaptığı iddia edilen sanık, "terör örgütüne üye olma" ve "sahtecilik" suçlarından yargılandığı davada, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması üzerine 7 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, İzmir 1. Nolu T Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan sanık Ç.A. (24) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile (SEGBİS) katıldı.

Sanığın avukatının da hazır bulunduğu duruşmada, savcı esas hakkındaki mütalaasını verdi.

Savcı, sanık Ç.A’nın 2010’da Adana’dan PKK/KCK terör örgütüne katılmak için kırsala gittiğini, Irak'ın kuzeyinde eğitim aldığını belirtti.

Ç.A’nın daha sonra Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine gönderildiğini, eğitiminin bitiminden sonra örgüt içinde sözde "özel kuvvetler" olarak bilinen yapının içine girdiğini ifade eden savcı, örgüt üyesi sanığın bir süre silahlı faaliyet yürüttüğünü aktardı.

Savcı, sanığın Zap bölgesinde PKK’nın elebaşılarından ve kırmızı listede aranan Mustafa Karasu’nun yakın korumalığını yaptığına işaret ederek Ç.A’nın 2015 yılı mart ayına kadar bu görevini sürdürdüğünü kaydetti.

Ç.A'nın 2015 yılı kasım ayında Suriye’ye gittiği, örgüt sorumluları tarafından kendisine Mersin’in Tarsus ilçesi Çamalan kırsalında gömülü olan 80 kilogram sıvı patlayıcının bulunduğu yerin görüntüleri izlettirildiği ve bu patlayıcılarla eylem yapılması talimatı verildiğini belirten savcı, planın deşifre olması nedeniyle sanığın eylem yapmaya gelemediğini ifade etti.

Sanığın 2016 yılı nisan ayında Ege Bölgesi'nde faaliyet yürütmek üzere görevlendirildiği ve yakalandığını vurgulayan savcı, sanığın terör örgütü aleyhine beyanlarda bulunup soruşturmalar açısından faydalı bilgiler vererek etkin pişmanlık gösterdiğini, bu nedenle pişmanlık hükümlerinden faydalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "sahtecilikten" suçundan 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Etkin pişmanlıktan faydalanıp itiraflarda bulunması ve duruşmadaki iyi hali göz önünde bulundurulan sanığın cezası 7 yıl 3 ay 15 gün hapse indirildi.

Yurt dışı yasağı ve haftanın iki günü kolluk güçlerine imza karşılığı adli kontrolle tahliye edilen sanık, hakkındaki karar kesinleşmesi durumunda cezaevine gönderilecek. AA