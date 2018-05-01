Kırmızı bültenle aranan terörist sağ ele geçirildi

TSK'dan yapılan açıklamada, "Siirt-Eruh’da önceki gün icra edilen operasyona ilşkin bilgi verildi.

Operasyonda sağ olarak ele geçirilen teröristin kırmızı bültenle aranan Malik kod adlı Osman Özonal olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

TSK ayrıca, teröristle beraber 2 AK 47 piyade tüfeği ile buna ait mermiler iki el bombası ile muhtelif malzeme ele geçirildiğini duyurdu.

Siirt-Eruh’da önceki gün icra edilen operasyonda sağ olarak ele geçirilen teröristin kırmızı bülten ile aranan Malik kod adlı Osman Özonal olduğu tespit edilmiştir.Teröristle beraber 2 AK 47 piyade tüfeği ile buna ait mermiler, iki el bombası ve muhtelif malzeme ele geçirilmiştir — TSK (@TSKGnkur) 1 Mayıs 2018

Kaynak: TRT Haber