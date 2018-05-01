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Buradasınız : » » Kırmızı bültenle aranan terörist sağ ele geçirildi

Kırmızı bültenle aranan terörist sağ ele geçirildi

TSK, Siirt'in Eruh ilçesinde sağ olarak ele geçirilen teröristin kırmızı bültenle aranan Malik kod adlı Osman Özonal olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

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Kırmızı bültenle aranan terörist sağ ele geçirildi

TSK'dan yapılan açıklamada, "Siirt-Eruh’da önceki gün icra edilen operasyona ilşkin bilgi verildi.

Operasyonda sağ olarak ele geçirilen teröristin kırmızı bültenle aranan Malik kod adlı Osman Özonal olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

TSK ayrıca, teröristle beraber 2 AK 47 piyade tüfeği ile buna ait mermiler iki el bombası ile muhtelif malzeme ele geçirildiğini duyurdu.

 

 

Kaynak: TRT Haber

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