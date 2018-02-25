Kırmızı bültenle aranan terör örgütü elebaşı Salih Müslim Prag'da yakalandı

Türkiye tarafından kırmızı bülten talebi ile aranan, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim dün Çekya'nın başkenti Prag'da yakalandı.

Çekya İnterpol Birimi, Müslim'in 24 Şubat'ta Prag'da Türkiye'nin talebi ve ilettiği yakalama emirlerine istinaden gözaltına alındığını Türk makamlarına bildirdi.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, terör örgütü PYD'nin elebaşı Salih Müslim'in Çekya'nın başkenti Prag'da yakalanmasını @trthaber'de değerlendirdi.https://t.co/EdDEc9F8j7 pic.twitter.com/QZJw1qYpcA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 25 Şubat 2018

Çekya makamları, Müslim'in çıkarılacağı mahkeme tarafından tutuklanıp tutuklanmayacağına karar verileceğini, bu kararın da Türk tarafına ivedilikle iletileceğini kaydetti. Aynı makamlar Türkiye'den, Müslim'in iadesi için gerekli evrakın kendilerine ivedilikle iletilmesini istedi.

Emniyet yetkilileri, Müslim'in iadesine yönelik idari işlemlerin başlatılabilmesi için Adalet Bakanlığı ile de irtibata geçti.

12 Şubat'ta Terörden arananların yer aldığı kırmızı listeye terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD'nin elebaşı Salih Müslim'in ismi eklenmişti. Müslim'in ismi, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesinde 4 milyon liralık ödülle kırmızı kategoride yer alıyor.

Kaynak: AA