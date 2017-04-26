'Kimse bu operasyon meşru değildir demesin. Bu operasyon meşrudur'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sincar ve Karaçok'taki terör örgütü unsurlarına yönelik düzenlenen hava harekatına ilişkin eleştirilere cevap verdi.

Çavuşoğlu, "Muhataplarımıza harekat öncesi bilgi verdik. Uluslararası hukuktan kaynaklı hakları kullanmaya devam edeceğiz" dedi.

Çavuşoğlu şunları kaydetti;

"Bize yönelik tehditlere karşı operasyon yapacağımızı her zaman söyledik. Son zamanlarda bu bölgede operasyon yapacağımızı ABD ye bildirdik askerlerini 20-30 km Güney'e çekmelerini söyledik.

Operasyondan 2 saat önce ABD ve Rusya ile operasyon bilgisini paylaştık. Hem de koalisyonun katar da ki koalisyon merkezi ile paylaştık. Hem diplomatik hem de askeri kanallardan paylaştık Müdahaleler meşru hakkımız. Sınırın diğer tarafından tehdit varsa ne yapmamız lazım vatan topraklarının güvenliği için her türlü tedbiri almaya hazırız sorumluyuz.Kimse bize bu operasyon meşru değildir demesin. bu operasyon meşrudur Uluslarası hukuktan kaynaklı hakları kullanmaya devam edeceğiz "