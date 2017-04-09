Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'nin Konya milletvekili çıkmış, '16 Nisan'da evet verenleri İzmir'den denize dökeceklerini' söylüyor. Bak işte şimdi burada 'evet'çiler. Haydi gel, haydi kimi denize döküyorsun görelim. Eski Genel Başkanı da ondan aşağı kalmamak için olsa gerek 'Hayır çıkarsa, düşmanı İzmir'den denize dökmüş kadar sevineceklerini' ifade ediyor. Al birini vur öbürüne. Bu ne terbiyesizliktir ya. Hani demokrasi, hani özgürlük? Benim oyumun kaderini sen mi belirleyeceksin?" dedi.

"Sen olmasan, CHP rahatlar, ülke rahatlar"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak, "Sen bu ülkede ne yaptın? Sosyal Sigortalar Kurumunun Genel Müdürlüğünü yaptın." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu zat, 'Ben olmasam ne anlatacaklar?' diyor. Sen olmasan, CHP rahatlar, ülke rahatlar. Senin ne olduğunu millete anlatalım ki millet 16 Nisan'da sandığa giderken oy zayiatı olmasın."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey Kılıçdaroğlu, 'evet' diyenleri denize dökecek olan adam, bu ahlaksız, terbiyesiz adam... Niye sen bunu kesin ihraç kararıyla hemen Disiplin Kuruluna göndermiyorsun? Neden bunu yapmadın? Çünkü sen de aynı zihniyettesin. Yapabileceğinden mi? Yok canım neyi yapıyorsun sen? İşte buyur 'evet' burada. Hadi gel, gücün yetiyorsa dök. Alnını karışlarlar alnını, neyi döküyorsun? Haddini bileceksin." şeklinde konuştu.

"Halkımız bunun hesabını soracak"

"Avrupa olarak bu yaptıklarının bedelini ödeyecekler. Avrupa Birliği meselesi, inşallah 16 Nisan'dan sonra tekrar masaya yatacak." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Ben şu anda oy oranında ciddi bir patlama bekliyorum Avrupa'da. Bunu göreceğiz 16 Nisan'da, hiç endişeniz olmasın. Niye? Çünkü oradaki halkımıza çok zulmettiler, çok aşağıladılar. Ama halkımız da bunun hesabını soracak, vakit geliyor. Bu hesabın bedelini de inşallah onlara 16 Nisan'dan sonra ödeteceğiz." diye konuştu. AA