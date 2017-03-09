  • 09 MART 2017, PERŞEMBE

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Kilis'te uyuşturucu hap ele geçirildi

Tır garajında yapılan aramada 2 milyon 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

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Kiliste uyuşturucu hap ele geçirildi

Kilis'te tır garajında yapılan aramada 2 milyon 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Gaziantep-Kilis karayolu üzerindeki tır garajına operasyon düzenleyen ekipler, narkotik dedektör köpeği "Toros" ile arama yaptı.

Aramada garajın atık deposu olarak kullanılan bölümünde bidonlara gizlenmiş 2 milyon 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Suriye'den getirildiği değerlendirilen uyuşturucu hapların Batı illerine sevk edilmek istendiğini belirleyen ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla garaj sahibi M.H'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler: Kilis, 2 milyon 100 bin uyuşturucu hap
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