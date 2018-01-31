Kilis'in karşısındaki Darmık Dağı havadan ve karadan bombalanıyor

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'in karşısındaki Darmık Dağı bombalanıyor. Öte yandan Minnak Havalimanı, Maranez ve Bafelyum Tepeleri havadan ve karadan vuruluyor.
Ayrıntılar geliyor...
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