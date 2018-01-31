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Buradasınız : » » Kilis'in karşısındaki Darmık Dağı havadan ve karadan bombalanıyor

Kilis'in karşısındaki Darmık Dağı havadan ve karadan bombalanıyor

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'in karşısındaki Darmık Dağı bombalanıyor. Öte yandan Minnak Havalimanı, Maranez ve Bafelyum Tepeleri havadan ve karadan vuruluyor.

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Kilisin karşısındaki Darmık Dağı havadan ve karadan bombalanıyor

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