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Buradasınız : » » Kilis'e 3 roket mermisi atıldı

Kilis'e 3 roket mermisi atıldı

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/YPG mensuplarınca ateşlenen 3 roket mermisi Kilis kent merkezine isabet etti.

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Kilise 3 roket mermisi atıldı

Afrin'deki terör örgütü PYD/YPG mensuplarınca saat 15.00 sıralarında art arda ateşlenen roketlerden biri Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir binanın çatısına isabet etti. Diğer roketler ise binanın yakınındaki yürüyüş yoluna ve boş alana düştü ancak patlamadı.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliğini sağladı.

Can kaybı ya da yaralının bulunmadığı olayda binada hasar oluştu.

Saldırının ardından sınırda konuşlu topçu birliklerince teröristlerin bulunduğu mevziler Fırtına obüsleriyle ateş altına alındı.

Kaynak: AA 

Etiketler: ypg, suriye, PYD, Kilis, afrin
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