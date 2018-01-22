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Buradasınız : » » Kilis Valiliği'nin yakınına roket mermisi düştü

Kilis Valiliği'nin yakınına roket mermisi düştü

Kilis Valiliği yakınına roket düştü. Ölü ve yaralı sayısı ile ilgili henüz net bir bilgi yer almamakla birlikte çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi.

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Kilis Valiliğinin yakınına roket mermisi düştü

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/YPG mensuplarınca gün içinde 3 roket mermisi daha Kilis kent merkezine isabet etti.

Afrin'deki terör örgütü PYD/YPG mensuplarınca saat 15.00 sıralarında art arda ateşlenen roketlerden biri Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir binanın çatısına isabet etti. Diğer roketler ise binanın yakınındaki yürüyüş yoluna ve boş alana düştü ancak patlamadı.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliğini sağladı.

Can kaybı ya da yaralının bulunmadığı olayda binada hasar oluştu.

Saldırının ardından sınırda konuşlu topçu birliklerince teröristlerin bulunduğu mevziler Fırtına obüsleriyle ateş altına alındı.

Vali Mehmet Tekinarslan, kent merkezine 3 roket atıldığını söyledi.

Bu roketlerden birinin İl Sağlık Müdürlüğü civarına, diğer ikisinin ise ilkokulun yakınına düştüğünü belirten Tekinarslan, "Çok şükür, can kaybı ve yaralımız yok. İlgili ekibimiz olay yerinde çalışıyor. Gerekli tedbirleri alıp çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bize yapılan saldırılara misliyle karşılık veriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA 

Etiketler: ypg, suriye, PYD, Kilis, afrin
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