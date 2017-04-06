'Kılıçdaroğlu'nun'15 Temmuz gazilerini ziyaret etmesini istiyorum'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "15 Temmuz'un kontrollü bir darbe girişimi olduğu" yönündeki iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Tüfenkci, yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun "kontrollü darbe" iddialarını hayretle karşıladıklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz günü yaşanılan hain darbe girişimini gözleriyle gördüğünü belirten Tüfenkci, şöyle devam etti:

"O darbe girişiminin kimlere ne için yapıldığını çok iyi bilmesine rağmen kalkıp ucuz bir siyaset ve oy uğruna veya insanların zihinlerini karıştırma adına, hele hele düşünmek bile istemiyoruz ama Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) ekmeğine yağ sürercesine, değirmenine su taşırcasına, Türkiye'nin büyümesini istemeyen Almanya'nın veya yabancı istihbaratların iddia ettikleri doğrultuda konuşmaları esasında Türk milletini ne kadar tanımadığını gösteriyor."

"Millete karşı bir hakarettir"

FETÖ'nün darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'un önemine dikkati çeken Tüfenkci, o gün Türk milletinin şanlı bir direniş yaparak sivil bir direnişin nasıl yapılacağını dünyaya gösterdiğini bildirdi.

Tüfenkci, "O sivil direnişi yapan millete karşı bu bir hakarettir. Bu sözü eğer bilinçli olarak söylüyorsa, gerçekten millete karşı yapılmış bir hakarettir. Yine her zamanki gibi gaflarından birisiyse bir daha oturup 15 Temmuz'daki görüntüleri, yazıları ve bizzat şahitlerini ve 251 şehidin ailesini bizzat gidip ziyaret etmesini istiyorum." ifadesini kullandı.

15 Temmuz'u unutmadıklarını vurgulayan Bakan Tüfenkci, darbe girişimi başarılı olsaydı hainlerin Türkiye'yi bölerek, kardeşi kardeşe düşürmeyi, iç savaş çıkararak Türkiye'yi Suriye ve Irak'ın durumuna düşürmeyi planladığını da sözlerine ekledi.