Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kars Kağızman Madur bölgesinde faaliyet gösteren bir grup teröriste yönelik, 22 Mayıs'ta operasyon düzenlediği belirtildi.

Yapılan operasyonda, terör örgütünün sözde Artvin sorumlusu "Velat" kod adlı Behçet Avras isimli teröristi etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Söz konusu teröristin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna 2016'da Artvin'de saldırarak jandarma erinin şehit edilmesine neden olan terörist olduğu belirlendi.

Kaynak: TRT Haber