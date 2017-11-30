  • 30 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Kılıçdaroğlu'nun iddiaları hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kılıçdaroğlu'nun iddiaları hakkında soruşturma başlattı. Savcılık belgeleri CHP'den istedi.

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Kılıçdaroğlunun iddiaları hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kılıçdaroğlu'nun iddiaları hakkında soruşturma başlattı. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakınları tarafından yurtdışındaki bir şirkete para aktarıldığını iddia ederek konu ile ilgili elinde dekontlar olduğunu ileri sürmüştü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şirket yetkililerinin belgenin sahte olduğunu belirttiği ve bunun üzerine de olayla ilgili soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

Başsavcılık belgeleri CHP'den istedi. 

Kaynak: TRTHABER 

Etiketler: Kılıçdaroğlu'nun iddiaları, Ankara Cumhuruiyet Başsavcılığı
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