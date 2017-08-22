Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Gürsul'un ByLock yazışmaları

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul Üniversitesi'ndeki yapılanması davasının tutuklu sanığı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Fatih Gürsul'un, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock yazışmaları ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, FETÖ/PDY'nin İstanbul Üniversitesi (İÜ) yapılanması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Fatih Gürsul hakkında, yine ByLock programı üzerinden irtibatlı olduğu kişiler yönünden yeni bir soruşturma yürütüyor.

Başsavcılık bu kapsamda, Gürsul'un irtibatlı olduğu ByLock kullanıcısı şüphelilerle ilgili yeni belgeler temin etti.

Gürsul'un ByLock dökümünde "GM" grubu

Bu kişilerin kimlik ve iletişim bilgileri ile "FETÖ/PDY yapılanmasına üyelik" niteliğindeki diğer suç ve eylemlerinin tespitine yönelik İstanbul Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK), 21 Haziran 2017'de yazı yazan Başsavcılığa, kurumlarca cevap verildi.

Başsavcılığa gönderilen, "ByLock Kullanıcısı Kimlik Tespit ve Konuşma İçerikleri İnceleme ve Değerlendirme Tutanağı" başlıklı tutanakta, mesajlaşma içeriğinde yapılan inceleme sonunda, "2472" nolu ByLock user ID'sinin Fatih Gürsul'un hattı olduğu belirtilerek, "Gürsul" isimli kişi üzerinde yapılan açık kaynak araştırmalarında, bu kişinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olduğu ve SGK bilgilerine göre İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Başkanlığı'ndan sigorta prim bilgisi bulunduğu aktarıldı.

Gürsul'un ByLock dökümünün incelendiği ve bu kişinin ByLock üzerinden kurulan mesajlaşma gruplarından "GM" isimli bir gruba üye olduğunun tespit edildiğine dikkat çekilen tutanakta, FETÖ/PDY'nin kendi aralarında gizliliği sağlamak amacıya bazı terimleri, cümleleri kısalttığı bilindiğinden GM'nin, örgütün sözde üst düzey yöneticilerine verilen "Genel Müdürler" isminin kısaltılması olabileceğinin, daha önceden etkin pişmanlıktan yararlanmış şüphelilerin beyanları ile örgütün gizlilik için yaptığı kısaltmaları içeren arşiv bilgisi göz önünde bulundurularak kuvvetli şüpheyle değerlendirildiği ifade edildi.

Yazışmalardaki "GB" ve "KK" kısaltmaları ile "erken seçim" konusu

Fatih Gürsul'un "999" user ID kullanıcısı Aslan Konushbaev ile yaptığı görüşmede, bu kişiye, "Erken seçim olduğu, kendisinin erken gelip gelmemesi gerektiği, 2 gün önce rüyasında 'GB' kısaltmalı kişinin tam ihtiyacı olduğu zamanda yanında olmaması yönünde söylemde bulunduğu ve 'GB' kısaltmalı kişinin kendisine kırmızı kalem verdiği"ni aktardığı bilgisi verilen tutanakta, "Gürsul'un konuşmanın devamında, 'GB' kısaltmalı kişiye mail atıp atmaması gerektiğini belirttiği, daha sonrasında mail attığı ve mailden gelen cevabı ByLock konuşmasına yazdığı, mail içeriğinin sonunda da 'KK' kısaltmasının olduğu görülmüştür." denildi.

Söz konusu tutanakta, "Fatih Gürsul isimli şahsın 8 Ekim 2013 tarihinden itibaren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olduğunun bilindiği ve "GB" kısaltmasının genel başkan, "KK" kısaltmasının ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu kastettiğine işaret edilen tutanakta, "Yapılan görüşme içerikleri ve Fatih Gürsul'un iş pozisyonu göz önünde bulundurulduğunda, bahse konu '2472' user ID'li abone bilgisi de Fatih Gürsul olan hesabın, gerçekte de Fatih Gürsul tarafından kullanıldığı değerlendirilmektedir." ifadesine yer verildi.

"Gürsul, seçim öncesi, Ahmet Hamdi Parlak'ın fikrine başvuruyor"

Açık kaynak çalışmalarına göre Fatih Gürsul'un 8 Ekim 2013 tarihinden itibaren Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olduğu belirtilen tutanakta, şu ifadeler yer buldu:

"Yazışma içeriklerinde geçen, 'Abi erken seçim var ya, Erdoğan 1 Kasım dedi, benim erken gelmem gerekir mi?' sözü ile kastedilenin 1 Kasım 2015 günü ülkemizde yapılan genel seçimler olduğu değerlendirildiğinden, yazışma metinlerinden Fatih Gürsul isimli kişinin, Ahmet Hamdi Parlak isimli kişiden, söz konusu seçim öncesinde nasıl hareket etmesi yönünde fikirlerine başvurduğu, birlikte yazışmaların devamında geçen, 'GB' olarak yapılan nitelendirmenin 'Genel Başkan', 'KK' olarak yapılan nitelendirmenin ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olabileceği değerlendirilmektedir.