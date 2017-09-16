Kılıçdaroğlu'nun avukatından YARSAV'a 17 bin lira bağış

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in, Yargıçlar ve Savcılar Birliği'ne (YARSAV) 17 bin lira bağış yaptığı belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan YARSAV'ın eski Başkanı Murat Arslan hakkında, "Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

YARSAV'daki FETÖ yapılanmasına ilişkin bilgilerin de yer aldığı iddianamede, derneğin mali inceleme raporu doğrultusunda hazırlanan bilirkişi raporu da bulunuyor.

Raporda, Çelik'in YARSAV'ın hesabına 17 bin lira para yatırdığı tespit edilirken, söz konusu transferin 24 Eylül 2014'te yapıldığı belirlendi.

"Alkolün etkisiyle" para yardımı yapmayı kabul ettiği beyanı

Yargıtay'daki tetkik hakimliği görevinden 24 Ekim 2011'de istifa ettiği belirtilen Çelik'in, söz konusu transfere ilişkin "alkolün etkisiyle" para yardımı yapmayı kabul ettiği beyanı da iddianamede yer alıyor.

İddianamede, tanık olarak ifadesine başvurulan Çelik, şu beyanda bulunuyor:

"YARSAV üyeliğinden ayrılmama rağmen YARSAV yönetiminde bulunan arkadaşlar ile insani ilişkim devam etti. 2014 yılında akşam bir kısım arkadaşlar ile yemek yerken bana Murat Arslan derneğin mali olarak çok zor durumda olduğunu, üyelik aidatlarının toplanamadığını, benim de avukatlığa başladıktan sonra zenginleştiğimi söyleyerek benden espriyle karışık yardım etmiyorsun diyerek takıldı.

Ben de alkolün etkisiyle, 'Tamam 20 bin veririm' demişim. Zira tam o dönemde bir gayrimenkul davasından miktarını hatırlamadığım toplu bir para almıştım. Ertesi gün kendime geldiğimde ne yaptım diye düşündüm ancak verdiğim sözü de çiğnememek için banka hesabımda bulunan 17 bin lirayı YARSAV'ın dernek hesabına bağış olarak yatırdım."