  • 28 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik serbest bırakıldı

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik serbest bırakıldı

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Celal Çelik, sevk edildiği hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağından oluşan adli kontrol tedbiri konularak salıverildi.

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Kılıçdaroğlunun avukatı Celal Çelik serbest bırakıldı

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, yurt dışına çıkış yasağından oluşan adli kontrol tedbiri konularak serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 15 Eylül'de Ankara'da gözaltına alınan Çelik'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen Çelik, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol konulması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, Celal Çelik'in yurt dışına çıkış yasağından oluşan adli kontrol tedbiri konularak serbest bırakılmasına karar verdi. AA

Etiketler: fetö soruşturması, celal çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı
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