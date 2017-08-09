  • 09 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » 'Kılıçdaroğlu'nun açıklaması Türk ekonomisine bir darbedir'

'Kılıçdaroğlu'nun açıklaması Türk ekonomisine bir darbedir'

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Focus dergisine verdiği mülakatla ilgili olarak, "Bu açıklama Türk ekonomisine ve Türk turizmine büyük bir darbedir." dedi.

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Kılıçdaroğlunun açıklaması Türk ekonomisine bir darbedir

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Focus dergisine verdiği mülakatla ilgili olarak, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu açıklama Türk ekonomisine ve Türk turizmine büyük bir darbedir. Büyük bir dinamit koymuştur, bomba atmıştır." ifadelerini kullandı

Bozdağ, "Röportajı okuduğunuz zaman Focus dergisi yetkilisinin sorduğu soruların, Almanya'nın Türkiye'ye dönük eleştirileri konusunda Almanya'nın beklediği cevapları almak için sorulmuş sorular olduğunu çok net görüyorsunuz ama ne gariptir ki bu sorulara Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin anamuhalefet partisi gibi değil de Almanya'nın arzu ettiği cevapları, onların arzu ettiğinden de daha iyi şekilde vermiş ve Almanya'daki bazı çevrelerin Türkiye aleyhine oluşturdukları algı operasyonuna yalancı şahitlik yapmıştır." şeklinde konuştu.

"Bir anamuhalefet partisi lideri kendi ülkesinin ekonomisi kötüye gitsin, insanlar zarar görsün, sıkıntıya düşsün diye konuşmaz, açıklama yapmaz. Aksine daha iyi olsun diye çalışma yapar." diyen Bozdağ, şöyle devam etti:

"Maalesef görüyoruz ki farklı bir üslubun içerisinde. Keşke dergiye verdiği röportajda darbecilere, FETÖ'cülere, PKK'lılara, DHKP-C'lilere Almanya'nın yaptığı himayeleri ve bundan duyduğu rahatsızlığı anlatıverseydi, daha iyi olurdu." 

Etiketler: CHP Lideri Kılıçdaroğlu, başbakan yardımcısı bozdağ
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